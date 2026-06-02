Nový systém VAR má zrýchliť hru. Ofsajdy budú na MS vyhodnocované takmer okamžite

Rozhodcom na nadchádzajúcich futbalových majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku bude pomáhať systém VAR (videorozhodca) pri posudzovaní ofsajdov priamo počas hry.
Rozhodcovia dostanú správu o zjavnom ofsajdovom postavení do slúchadla, aby mohli okamžite prerušiť hru a nemuseli čakať na dodatočné preskúmanie počas prerušenia.
Zástupcovia FIFA predstavili novinárom technologické novinky počas utorkovej online prezentácie.
Asistenti budú aj naďalej v prípade neistoty čakať na dohratie akcie, no po novom im môže okamžite pomôcť videorozhodca.
Vďaka pokynu z centrály VAR v Dallase môžu odmávať ofsajd s minimálnym oneskorením a ešte pred dokončením akcie. Okamžité posudzovanie ofsajdov má zrýchliť hru a zabrániť zbytočným zraneniam hráčov.
Systém bude využívať dáta z desiatok kamier, ale aj zo senzora v lopte či zo skenovania každého hráča, ktoré prebieha pred začiatkom turnaja.
Zástupcovia FIFA zároveň upozornili, že novinka má určité obmedzenia. Posudzovať bude len zjavné ofsajdy, ktoré sú zároveň väčšie než desať centimetrov.
V niektorých neprehľadných situáciách ešte systém nedokáže nájsť riešenie dostatočne presne a rýchlo.
Väčší objem dát získaný počas zápasu a vylepšené 3D modely pomôžu videorozhodcom aj pri ďalších situáciách v hre.
Na MS budú môcť lepšie vyhodnotiť, či súperov hráč v ofsajde bránil vo výhľade brankárovi alebo či lopta počas gólovej akcie prekročila postrannú alebo bránkovú čiaru.
FIFA na šampionáte ponúkne všetkým reprezentáciám rozsiahle štatistiky a analytický program s využitím umelej inteligencie. Od tohto kroku si sľubuje, že zmenší rozdiely v možnostiach taktickej prípravy medzi väčšími a menšími tímami.