Historický Pelého dres z triumfu nad Švédskom v aukcii. Vo finále 1958 v ňom strelil dva góly

Zatiaľ čo sa futbaloví fanúšikovia pripravujú na majstrovstvá sveta, dres jedného z najikonickejších hráčov tohto športu smeruje do aukcie.
Dres zosnulého Pelého s číslom 10, ktorý mal na sebe počas finále majstrovstiev sveta v roku 1958, bude v online aukcii od 29. júna do 16. júla, uviedla v utorok aukčná sieň Sotheby's.
„Toto je dres, ktorý nosil jeden z najväčších futbalistov histórie v noci, keď sa začala jeho vláda,“ uviedol vo vyhlásení Brahm Wachter, vedúci oddelenia moderných zberateľských predmetov Sotheby's.
Je to dres, ktorý mal Pelé na sebe vo svojom prvom finále MS. Edson Arantes do Nascimento mal len 17 rokov, keď strelil dva góly a Brazília zvíťazila v Štokholme nad domácim Švédskom 5:2.
Pelé je doteraz stále najmladší hráč, ktorý kedy skóroval vo finále majstrovstiev sveta.
Legendárny Brazílčan zomrel v decembri 2022 vo veku 82 rokov na rakovinu hrubého čreva. Ručne vyrobený dres daroval po finále svojmu spolubývajúcemu a spoluhráčovi Didovi.
V jeho rodine zostal desaťročia, kým ho umiestnili v brazílskom múzeu. Nakoniec ho v roku 2004 získal jeho súčasný majiteľ, ktorý zostáva v anonymite.
Súčasťou aukcie je aj verejná výstava, ktorá sa začne 1. júla v budove Sotheby's Breuer v New Yorku, informovala agentúra AP.