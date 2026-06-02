Švajčiarsko rieši nečakaný problém pred MS. Útočník číslo jeden nedostal povolenie na odlet

Švajčiarska futbalová reprezentácia odcestovala v utorok na majstrovstvá sveta bez svojho útočníka Breela Embola, ktorý mal problémy pri získaní povolenia na vstup do USA.
Švajčiarsky futbalový zväz oznámil, že Embolovi pôvodne schválili elektronické cestovné povolenie ESTA, no následne ho informovali, že jeho žiadosť opätovne zaradili do procesu preverovania.
„Žiaľ, Breel Embolo momentálne nemôže odcestovať do Spojených štátov spolu s tímom,“ uviedol zväz. Podľa jeho vyjadrenia už povolenie ESTA nie je považované za schválené.
Švajčiarska výprava mala v utorok okolo poludnia odletieť z Zürichu do Los Angeles a následne sa presunúť do svojho tréningového kempu v San Diegu.
Zväz uviedol, že je v kontakte s príslušnými americkými úradmi a očakáva, že Embolo sa k tímu pripojí v utorok alebo nasledujúci deň. Pri riešení situácie mu pomáha pracovník agentúry, ktorá organizovala cestu švajčiarskej delegácie.
Nie je jasné, prečo americké úrady preverujú dokumenty 29-ročného útočníka. Agentúra AP pripomenula, že Embolo mal počas pandémie COVID-19 problémy s úradmi v Nemecku aj vo Švajčiarsku.
V roku 2021 ho jeho vtedajší klub Borussia Mönchengladbach disciplinárne potrestal za účasť na večierku počas lockdownu.
V roku 2024 bolo jeho meno spájané s trestným konaním v Bazileji týkajúcim sa nákupu falošných testovacích certifikátov z roku 2021.
Napriek tomu Embolo pred rokom bez problémov odcestoval do USA so švajčiarskou reprezentáciou na prípravné zápasy proti Mexiku a Spojeným štátom.
Program Švajčiarska na MS vo futbale 2026
Pre útočníka Stade Rennes to budú už tretie majstrovstvá sveta v pozícii prvého útočníka Švajčiarska. V národnom tíme strelil 24 gólov v 86 zápasoch.
Švajčiarsko vstúpi do turnaja 13. júna duelom proti Kataru. Ďalšími súpermi v B-skupine budú Bosna a Hercegovina a Kanada.