V akcii bol VAR, prvý polčas trval až 54. minút. Trnava a DAC si podelili body

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Myslím si, že sme videli veľmi dobrý futbal. Podali sme výborný výkon, toľko šancí ako dnes sme si ešte proti inému tímu hádam ani nevypracovali, toľko ich bolo. Od prvej minúty sme boli nebezpeční v každom útoku. Trochu nás pribrzdil VAR a penalta, potom sme sa znova dostali do zápasu a bolo otázkou času, kedy skórujeme. Napriek tomu, že DAC hral dosť defenzívne, chalani si s tým veľmi dobre poradili a dokázali prekonávať obrannú líniu súpera. Dnes nám chýbalo iba šťastie. Aj napriek tomu, že sme nemali vyložene hrotového útočníka, dostali sme sa do množstva zakončení. Tento zápas by si z našej strany zaslúžil oveľa viac gólov."

Joao Janeiro, tréner Dunajskej Stredy: "Bol to dobrý zápas dvoch dobrých tímov. Som hrdý na svojich hráčov, odovzdali na ihrisku všetko. Snažili sme sa hrať inak ako Trnava, ktorá útočila dlhými loptami. Bojovať proti tímu ako je Spartak je veľmi ťažké, nedostáva góly, na jeseň inkasoval len osemkrát a my sme im dali dva. Jeden nám však neuznali. Každý si môže pozrieť v televízii, že išlo o minimálny ofsajd. VAR vstupoval do hry príliš často, boli tam dlhé prestoje. Musím na to asi pripraviť chlapcov na tréningu tým, že 5 minút budú stáť a nebudú hrať... V druhom polčase sme pokračovali v našej hre, Spartak veľmi dobre napádal, dostali sme gól po kontre súpera. Taký je ale futbal."