Na EURO tam Slováci dostali debakel. Mladíci chcú na štadióne zlepšiť reputáciu

Zatiaľ čo zverenci Štefana Tarkoviča v stredu zamieria do Kazane na meranie síl s Rusmi o šancu udržať sa v boji o MS 2022, tím do 21 rokov nastúpi v piatok večer v Seville v kvalifikácii ME 2023 proti lídrov a najväčšiemu favoritovi C-skupiny Španielsku.

Tiež som si na to musel po prestupe do Španielska zvykať, ale je to ich hlavná charakteristika," uviedol kapitán tímu SR "21" Peter Pokorný v rozhovore na webe Slovenského futbalového zväzu.

Sú nimi brankár Gaizka Ayesa Burgui, resp. hráči v poli Urko González de Zárate a Beňat Turrientes Imaz. "Možno v strede poľa budem hrať jeden na jeden proti niektorému z chalanov a budeme sa v súbojoch často stretávať.

Čo mám informácie, všetci traja by mali nastúpiť. Teším sa na nich, ale teraz to budú moji súperi. Musíme hrať agresívne, ukázať im, že to nebude ľahký zápas. Sú síce favorit, ale nesmieme ich púšťať do finálnych pozícií," poznamenal Pokorný.

Slováci majú z dvoch zápasov v C-skupine na konte tri body so skóre 3:2 a v Španielsku by radi zabodovali. Dvadsaťročný rodák z Trenčína je realista, ale zároveň sa nebojí favorizovaného súpera.

Budú hrať, kde Slováci vysoko prehrali

"Musíme mať nastavené hlavy na to, že ideme pre tri body. Vieme, sú to Španieli, ale my sa musíme pozerať v prvom rade na seba a hrať to, čo nám tréneri hovoria.

Keď to dodržíme, podáme výkony na 100 percent, tak to môže mať pre nás trojbodové vyvrcholenie," nádejá sa Pokorný.