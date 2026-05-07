    Austrália na MS 2026: Zvíťazila už aj 31:0 a na šampionát ide cez Áziu

    Futbalisti Austrálie. (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|7. máj 2026 o 06:15
    Pozrite si profil reprezentácie Austrálie na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Keď sa povie Austrália a šport, väčšine napadne kriket, ragby alebo surfing. Futbalisti s prezývkou Socceroos však v posledných rokoch rázne prepisujú priority fanúšikov u protinožcov.

    Na MS vo futbale 2026 v Severnej Amerike sa Austrália predstaví už šiestykrát v neprerušenej sérii, čím len potvrdzuje svoju pozíciu lídra v ázijskej kvalifikácii, ktorú hrá.

    Cesta na tento šampionát však bola poriadne kľukatá. Austrália v tretej fáze kvalifikácie najprv prehrala s Bahrajnom a potom remizovala s Indonéziou.

    Po rozpačitom vstupe musel od kormidla odísť Graham Arnold. Tím prevzal Tony Popovic, ktorý mužstvu okamžite naordinoval pragmatický štýl a pevnú defenzívu.

    Austrália si postup postrážila v skupine C, kde skončila na druhom priamom postupovom mieste za dominantným Japonskom.

    Historicky najväčšiu stopu zanechali Austrálčania v roku 2006 a nedávno v Katare, kde sa prebojovali do osemfinále.

    Fanúšikovia dodnes spomínajú na Tima Cahilla či Marka Viduku, no súčasná generácia sa spolieha skôr na európsku školu.

    Zaujímavosťou je, že Austrália drží svetový rekord v najvyššom víťazstve v medzinárodnom zápase, keď v roku 2001 zdolala Americkú Samou neuveriteľných 31:0.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Mathew Ryan: Skúsený brankár a dlhoročný kapitán, ktorý aktuálne pôsobí v AS Rím, je žijúcou legendou a mentálnym lídrom kabíny.
    • Harry Souttar: Takmer dvojmetrový stopér Leicesteru je kľúčovým pilierom obrany a obrovskou hrozbou pri ofenzívnych štandardkách.
    • Jackson Irvine: Motor stredu poľa z nemeckého St. Pauli, známy svojím neúnavným pohybom a schopnosťou prekvapiť súpera nečakaným nábehom do vápna.

    Súperi na MS 2026: Turecko, USA, Paraguaj (skupina D)

    Austrália

    FIFA Ranking

    27. miesto

    Tréner

    Tony Popovic

    Tri hviezdy

    Mathew Ryan, Harry Souttar, Jackson Irvine

    Najväčšie úspechy

    Osemfinále MS (2006, 2022), víťaz Ázijského pohára (2015)

    MS vo futbale 2026: Skupina D

