Austrália na MS 2026: Zvíťazila už aj 31:0 a na šampionát ide cez Áziu

Keď sa povie Austrália a šport, väčšine napadne kriket, ragby alebo surfing. Futbalisti s prezývkou Socceroos však v posledných rokoch rázne prepisujú priority fanúšikov u protinožcov.
Na MS vo futbale 2026 v Severnej Amerike sa Austrália predstaví už šiestykrát v neprerušenej sérii, čím len potvrdzuje svoju pozíciu lídra v ázijskej kvalifikácii, ktorú hrá.
Cesta na tento šampionát však bola poriadne kľukatá. Austrália v tretej fáze kvalifikácie najprv prehrala s Bahrajnom a potom remizovala s Indonéziou.
Po rozpačitom vstupe musel od kormidla odísť Graham Arnold. Tím prevzal Tony Popovic, ktorý mužstvu okamžite naordinoval pragmatický štýl a pevnú defenzívu.
Austrália si postup postrážila v skupine C, kde skončila na druhom priamom postupovom mieste za dominantným Japonskom.
Historicky najväčšiu stopu zanechali Austrálčania v roku 2006 a nedávno v Katare, kde sa prebojovali do osemfinále.
Fanúšikovia dodnes spomínajú na Tima Cahilla či Marka Viduku, no súčasná generácia sa spolieha skôr na európsku školu.
Zaujímavosťou je, že Austrália drží svetový rekord v najvyššom víťazstve v medzinárodnom zápase, keď v roku 2001 zdolala Americkú Samou neuveriteľných 31:0.
Najvýznamnejší hráči:
- Mathew Ryan: Skúsený brankár a dlhoročný kapitán, ktorý aktuálne pôsobí v AS Rím, je žijúcou legendou a mentálnym lídrom kabíny.
- Harry Souttar: Takmer dvojmetrový stopér Leicesteru je kľúčovým pilierom obrany a obrovskou hrozbou pri ofenzívnych štandardkách.
- Jackson Irvine: Motor stredu poľa z nemeckého St. Pauli, známy svojím neúnavným pohybom a schopnosťou prekvapiť súpera nečakaným nábehom do vápna.
Súperi na MS 2026: Turecko, USA, Paraguaj (skupina D)
Austrália
FIFA Ranking
27. miesto
Tréner
Tony Popovic
Tri hviezdy
Mathew Ryan, Harry Souttar, Jackson Irvine
Najväčšie úspechy
Osemfinále MS (2006, 2022), víťaz Ázijského pohára (2015)