    Paraguaj na MS 2026: Odveta proti Slovensku nebude. Hráči zabrali až po zmene trénera

    Spoločná tímová fotografia futbalistov Paraguaju. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|7. máj 2026 o 06:00
    Pozrite si profil reprezentácie Paraguaju na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Paraguaj sa na MS vo futbale vracia po 16 rokoch, hoci po prvej tretine juhoamerickej kvalifikácie by si na jeho postup stavil len málokto. 

    V prvých šiestich zápasoch strelili "Los Guaraníes" jediný gól pri výhre nad Bolíviou a tiež prehrali všetky tri zápasy na Copa América, čo definitívne zlomilo stoličku pod trénerom Danielom Garnerom.

    Toho na jeseň 2024 nahradil Gustavo Alfaro, Paraguaj po 16 rokoch zdolal v kvalifikácii Brazíliu a odrazil sa k oveľa lepším výkonom.

    V roku 2010 prenikol až do štvrťfinále MS, kde nestačil na Španielov. V skupine zdolal Slovákov (2:0), s ktorými sa mohol stretnúť aj tentokrát. 

    VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovensko - Paraguaj na MS 2010

    Tí však na Tehelnom poli nezvládli marcovú baráž, a tak sa k Paraguaju, domácim USA a Austrálii pridalo ako štvrtý účastník D-skupiny Turecko.

    Paraguaj momentálne nemá v tíme hviezdu, akou bol kanonier Roque Santa Cruz alebo legendárny brankár José Luis Chilavert. Ani jeden hráč nestrelil v najcennejšom drese aspoň desať gólov.

    Deväť ich má Miguel Almirón, ktorý odohral vyše 200 zápasov za Newcastle United, no už takmer rok a pol pôsobí v MLS vo farbách Atlanty United. 

    Zaujímavosťou je, že Paraguaj má vopred istú účasť na MS 2030. Keďže pôjde o šampionát pri príležitostí 100. výročia prvých MS, FIFA rozhodla, že tri zápasy sa odohrajú v Južnej Amerike - v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Miguel Almirón: Aktuálne najlepší strelec paraguajského tímu má bohaté skúsenosti z Premier League, v ktorej vynikal rýchlosťou a bojovnosťou.
    • Gustavo Gómez: Kapitán tímu má na konte 88 reprezentačných štartov. V 32 rokoch patrí k oporám zadných radov Paraguaju, ale aj brazílskeho Palmeirasu.
    • Antonio Sanabria: Päť sezón odohral v La Lige a ďalších osem v Serie A. V bojoch o MS 2026 bol so štyrmi gólmi najlepším strelcom tímu.

    Súperi na MS 2026: USA, Austrália, Turecko (skupina D)

    Paraguaj

    FIFA Ranking

    40. miesto

    Tréner

    Gustavo Alfaro

    Tri hviezdy

    Miguel Almirón, Gustavo Gómez, Antonio Sanabria

    Najväčšie úspechy

    Víťazstvá na Copa América 1953 a 1979, štvrťfinále MS 2010

    MS vo futbale 2026: Skupina D

    Domov»MS vo futbale 2026»