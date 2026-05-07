Paraguaj na MS 2026: Odveta proti Slovensku nebude. Hráči zabrali až po zmene trénera

Paraguaj sa na MS vo futbale vracia po 16 rokoch, hoci po prvej tretine juhoamerickej kvalifikácie by si na jeho postup stavil len málokto.
V prvých šiestich zápasoch strelili "Los Guaraníes" jediný gól pri výhre nad Bolíviou a tiež prehrali všetky tri zápasy na Copa América, čo definitívne zlomilo stoličku pod trénerom Danielom Garnerom.
Toho na jeseň 2024 nahradil Gustavo Alfaro, Paraguaj po 16 rokoch zdolal v kvalifikácii Brazíliu a odrazil sa k oveľa lepším výkonom.
V roku 2010 prenikol až do štvrťfinále MS, kde nestačil na Španielov. V skupine zdolal Slovákov (2:0), s ktorými sa mohol stretnúť aj tentokrát.
Tí však na Tehelnom poli nezvládli marcovú baráž, a tak sa k Paraguaju, domácim USA a Austrálii pridalo ako štvrtý účastník D-skupiny Turecko.
Paraguaj momentálne nemá v tíme hviezdu, akou bol kanonier Roque Santa Cruz alebo legendárny brankár José Luis Chilavert. Ani jeden hráč nestrelil v najcennejšom drese aspoň desať gólov.
Deväť ich má Miguel Almirón, ktorý odohral vyše 200 zápasov za Newcastle United, no už takmer rok a pol pôsobí v MLS vo farbách Atlanty United.
Zaujímavosťou je, že Paraguaj má vopred istú účasť na MS 2030. Keďže pôjde o šampionát pri príležitostí 100. výročia prvých MS, FIFA rozhodla, že tri zápasy sa odohrajú v Južnej Amerike - v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji.
Najvýznamnejší hráči:
- Miguel Almirón: Aktuálne najlepší strelec paraguajského tímu má bohaté skúsenosti z Premier League, v ktorej vynikal rýchlosťou a bojovnosťou.
- Gustavo Gómez: Kapitán tímu má na konte 88 reprezentačných štartov. V 32 rokoch patrí k oporám zadných radov Paraguaju, ale aj brazílskeho Palmeirasu.
- Antonio Sanabria: Päť sezón odohral v La Lige a ďalších osem v Serie A. V bojoch o MS 2026 bol so štyrmi gólmi najlepším strelcom tímu.
Súperi na MS 2026: USA, Austrália, Turecko (skupina D)
