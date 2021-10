Slovenskú dvadsaťjednotku čaká veľký zápas, na prvý zraz prišli štrnásti hráči

NITRA. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš mal v nedeľu na zraze tímu pred kvalifikačnými duelmi ME 2023 proti Španielsku a Malte k dispozícii 14 hráčov.

Teraz to bude v oboch zápasoch o našom prístupe, o správnej motivácii, o našich hlavách a hraní s odvahou. Musíme sa koncentrovať na to, čo máme urobiť a spraviť si vnútorný rešerš toho, čo nám chýbalo v Severnom Írsku. Musíme byť na seba nároční, lebo keď nebudeme, nebudeme sa nikdy zlepšovať," citoval Kentoša web SFZ.

"Každý jeden z týchto duelov bol náročný, proti Slovanu a Žiline to bolo fyzickejšie a proti Mikulášu to bolo o tom, aby sme nič nepodcenili. Výsledky a výkony na klubovej úrovni tešia, ale teraz sa už koncentrujem na reprezentačné povinnosti," uviedol Krajčírik.

Dobre pripravený brankár okomentoval aj najbližších súperov v reprezentácii:

"So Španielmi to bude náročný zápas, fyzický, behavý, bude to o tom, ako ho zvládneme v hlavách, ako k nemu pristúpime. Dúfam, že ich potrápime a niečo sa nám podarí uhrať. Malta musíme zdolať, hráme proti nej doma, nesmieme nič podceniť."

Slováci nastúpia počas októbrového asociačného termínu proti Španielsku (8. októbra v Seville o 20.45) a Malte (12. októbra v Nitre o 16.30).