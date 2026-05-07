Turecko na MS 2026: Po historickom bronze nastal pád. Turci sa vrátili po 24 rokoch

Tretie miesto Turecka na MS vo futbale v roku 2002 malo slúžiť ako odrazový mostík. Mal to byť začiatok sľubnej éry, počas ktorej mali Turci atakovať najvyššie priečky.
Nasledovala však katastrofa. Uplynulo 24 rokov bez tureckej účasti na svetovom šampionáte. Postup na tohtoročný turnaj je povzbudením pre celý národ a talentovanú generáciu hráčov, ktorých vedie tréner Vincenzo Montella.
Turci tento rok postúpili z C-vetvy európskej baráže, keď vo finále zvíťazili v kosovskej Prištine nad domácim výberom a kvalifikovali sa na svetový šampionát prvýkrát od roku 2002.
Najvýznamnejší hráči:
- Hakan Calhanoglu: S milánskym Interom získal dvakrát Scudetto (2024 a 2026). Je prvým tureckým hráčom, ktorý sa dvakrát (2023 a 2025) dostal do finále Ligy majstrov, a je prvým tureckým hráčom, ktorý v tejto súťaži strelil a prihral na viac ako 10 gólov. V jeho pravej nohe sa skrýva kanón, čo z neho robí jedného z najnebezpečnejších exekútorov štandardných situácii na svete.
- Arda Güler: Supertalent vo farbách Realu Madrid. Stal sa najmladším hráčom, ktorý strelil gól za turecký národný tím v súťažnom zápase (marec 2023). Volajú ho turecký Messi. Na poslednom veľkom šampionáte (EURO 2024) sa Güler stal najmladším hráčom, ktorý strelil gól pri svojom debute na majstrovstvách Európy (19 rokov a 114 dní), čím prekonal predchádzajúci rekord Cristiana Ronalda z roku 2004. Aktuálne je zranený, no na svetovom šampionáte by mal byť tureckému tímu k dispozícii.
- Kenan Yildiz: Jeho priezvisko Yildiz znamená v turečtine „hviezda“. Aj preto po strelení gólu vytvorí rukami symbol hviezdy. V mladom veku si prešiel mládežníckou akadémiou Bayernu Mníchov, pričom už ako desaťročný podpísal sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Adidas. V minulosti prekonal legendárneho Alessandra Del Piera, keď sa stal najmladším strelcom Juventusu v Lige majstrov. Pre jeho vzhľad ho. niektorí prezývajú turecký Beckham. Už vo veku 21 rokov patrí ku kľúčovým hráčom tureckej reprezentácie.
Súperi na MS 2026: USA, Austrália, Paraguaj (skupina D)
Turecko
FIFA Ranking
22. miesto
Tréner
Vincenzo Montella
Tri hviezdy
Hakan Calhanoglu, Arda Güler, Kenan Yildiz
Najväčšie úspechy
3. miesto na MS 2002, semifinále na ME 2008