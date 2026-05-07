USA na MS 2026: Zvládnu domáci tlak? Slávny Argentínčan má splniť odvážny cieľ

Účasť americkej futbalovej reprezentácie na MS vo futbale 2026 sprevádzajú veľké očakávania.
Jeden z trojice domácich tímov nastúpi v D-skupine proti Paraguaju, Austrálii a Turecku.
"Myslím, že postup zo skupiny musíme brať ako samozrejmosť. Všetko ostatné by bol prepadák," povedala pre Sports Illustrated bývalá hviezda amerického tímu Clint Dempsey.
V marcových prípravných zápasoch prehrali USA s Belgickom 2:5 a s Portugalskom 0:2. Výkony Američanov vzbudili doma rozpaky. Bývalý tréner reprezentácie Steve Sampson však týmto výsledkom neprikladá veľkú váhu.
"Verím, že keď nastúpia proti Paraguaju, všetko do seba zapadne, lídri tímu vezmú na seba zodpovednosť a povedia: Pozrite sa, zabudnite, na to, čo sa stalo predtým," citoval ho FOX Sports.
Mužstvo vedie od septembra 2024 skúsený Argentínčan Mauricio Pochettino. Bývalý tréner Tottenhamu Hotspur, Paríž St. Germain, alebo FC Chelsea, sa priklonil k systému 3-4-3 založenom na pressingu a rýchlych prechodoch do útoku, ktorý ponúka ofenzívnym hráčom voľnosť v širokých priestoroch.
Deklarovaným odvážnym cieľom Američanov je postup do semifinále.
Najvýznamnejší hráči:
- Christian Pulišič: Tvár amerického tímu. Jeho starý otec sa narodil v Chorvátsku a Pulišič dostal kedysi ponuku reprezentovať túto európsku krajinu, ale odmietol. Útočník AC Miláno sa na jar strelecky trápi a tréner Mauricio Pochettino potrebuje mať na MS najlepšiu verziu tohto hráča.
- Weston McKennie: Stredopoliar Juventusu Turín má za sebou životnú sezónu, ktorá mu vyniesla aj nový kontrakt v talianskom veľkoklube do roku 2030. McKennie sa stal len tretím stredopoliarom Juventusu po Pavlovi Nedvědovi a Michelovi Platinim, ktorý v kariére nastrieľal v Lige majstrov viac ako desať gólov
- Tyler Adams: Keď je zdravý, hrá vynikajúco. Na šampionáte by mal patriť ku kľúčovým hráčom v strede poľa. Marcové prípravné zápasy vynechal pre zdravotné problémy. Výkony, ktoré podával v anglickom Bournemouthe, zaujali zástupcov Manchesteru United, FC Chelsea či Liverpoolu. Prípadný obchod sa však dotiahne až po šampionáte.
- Antonee Robinson: Americký futbalista roka 2025. Aj obrancu Fulhamu trápili v tejto sezóne zranenie a Pochettino dúfa, že na šampionáte bude stopercentne fit.
Súperi na MS 2026: Turecko, Austrália, Paraguaj (skupina D)
Turecko
FIFA Ranking
16. miesto
Tréner
Mauricio Pochettino
Tri hviezdy
Weston McKennie, Christian Pulišić, Antonee Robinson
Najväčšie úspechy
semifinále na MS 1930, štvrťfinále na MS 2002