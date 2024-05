Rozhodli diskutabilné vylúčenia a smrteľné presilovky. Slováci hlásia: Ideme si po medailu

V semifinále ich vyradili hlavní favoriti turnaja. Američania súperovi nedali veľkú šancu zvíťaziť, vyhrali jasným výsledkom 7:2, podobným, akým to dokázali vlani.

ESPOO. Reparát nevyšiel. Slováci ani v roku 2024 nepostúpia do finále majstrovstiev sveta do 18 rokov .

Na tento duel by sa radi naladili tesnejším výsledkom, avšak dokázali, že sa nestratia ani proti favoritovi. Hoci Američania vyhrali o päť gólov, toto stretnutie bolo výkonnostne omnoho tesnejšie než to z úvodu skupinovej fázy.

"Som hrdý na chalanov, ako bojovali, ako sa zomkli jeden za druhého a dali do toho všetko," zhodnotil pre Hockey Slovakia tréner Martin Dendis.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - USA (semifinále MS v hokeji do 18 rokov)

"Vedeli sme, že Amerika sa snaží na každého súpera vybehnúť, dať pár gólov a potom si kontrolovať zápas. Sme radi, že sme ten prvotný tlak ustáli a šli sme za otvoreného skóre do druhej tretiny.

Presilovky skolili Slovákov

Práve presilovky boli americkou najsilnejšou zbraňou. Zhodli sa na tom všetci.

Podľa Adama Nemca to bol hlavný dôvod amerického víťazstva: "Bol to veľmi ťažký zápas. Prvú tretinu sme im siahali na päty. Keď sme znížili na 1:2, mali sme veľa šancí vyrovnať, ale, bohužiaľ, Amerika prebrala zápas v druhej tretine vďaka presilovkám."

Góly následne zlomili odhodlanú partiu a prejavilo sa to na ľadovej ploche, na ktorej bol favorit čoraz dominantnejší.

"Boli sme veľmi nedisciplinovaní a už nebola emócia na striedačke taká, aká by mala byť. Odvtedy to išlo dole vodou," dodal Tomáš Chrenko.

Práve on a Nemec strelili jediné slovenské góly v tomto dueli.

Chcú hrať ako tím

Ani prehra 2:7 však Slovákom neuberá na odhodlaní. Nepripúšťajú si, že dnešný výsledok ovplyvní ich zajtrajší výkon.

"Čaká nás posledný zápas o bronzovú medailu a dáme do toho všetko. Urobíme maximum pre to, aby sme ju doniesli domov," vyhlásil Dendis.

Receptom je podľa Tobiasa Pitku tímovosť. "Ak budeme hrať ako tím, jeden za druhého, môžeme poraziť kohokoľvek," vyjadril sa.

Najmladší tím šampionátu mohol len prekvapiť už vo štvrťfinále. Raz sa im to podarilo a v nedeľu budú chcieť senzáciu zopakovať, zvlášť potom, čo vlani ušla Slovákom medaila tesne až v predĺžení zápasu o bronz.

"Musíme hodiť za hlavu tento zápas aj výsledok a pripraviť sa na to. Bude to posledný zápas našej sezóny a naozaj do toho dáme všetko," sľubuje Nemec.