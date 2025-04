Osemnástka absolvovala pred MS testovanie, ktoré robia aj pred draftom NHL

Tentokrát bol zložkou prípravy na šampionát a podľa informácií hockeyslovakia.sk by sa mal stať trvalou súčasťou každých majstrovstiev sveta do 18 rokov.

„Je to pre nás niečo nové, ja som takéto testovanie nikdy neabsolvoval, takže je to nová skúsenosť. Výsledky zatiaľ nemáme, tie nám pošlú a my sa na to zameriame v príprave. Určite bude čo zlepšovať,“ povedal útočník Ján Chovan.

„Bol to fajn zážitok, myslím, že chalani to zvládli dobre. Zvládli sme to hlavne ako tím. Mali sme fyzické testy – skoky a korčuliarske testy na ľade. Ja som sa cítil fajn,“ vyhlásil obranca Luka Radivojevič.