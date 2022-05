Tatar pochválil spoluhráčov, po kontaktnom góle nebol nervózny

Alex Tamáši, útočník, autor tretieho gólu SR: "Dúfal som, že mi to tam konečne padne, mal som šance aj predtým. Bolo dôležité korčuľovať, nepúšťať Talianov do tempa. Dva dni voľna nám prídu vhod. Oddýchneme si a pripravíme sa na zápas proti Dánom."

V hre piatich proti piatim sme boli lepší, myslím, že treba dodržiavať náš herný systém. Pre našich mladých hráčov je to veľká škola, korčuliarsky sme aj vďaka nim na tom dobre. Mladých zdobí bojovnosť, obetavosť, treba ešte nabrať nejaké skúsenosti, ale myslím, že týmto hráčom bude patriť budúcnosť."

Tomáš Tatar, útočník, kapitán tímu SR: "Chalanov som chválil za to, že neurobili žiadnu hlúposť. Aj keď dali Taliani gól na 2:1, nebol som nervózny. Nepúšťali sme ich do šancí, neviem, či mali v zápase vôbec nejaké prečíslenie.

Adam Sýkora, útočník, autor druhého gólu a najmladší strelec SR na MS: "Bolo to vydreté víťazstvo, každý súper na tomto turnaji je ťažký. Aj keď Taliani znížili na 1:2, nezľakli sme sa, stále sme hrali svoju hru a dotiahli sme to do víťazného konca.

K môjmu gólu, bolo 15 sekúnd pred koncom, keď Tomáš Tatar vystriedal a pustil ma na ľad, za čo som veľmi rád. A Ďuro Slafkovský ma pekne našiel.

Čo sa týka zakončenia, pán tréner Lašák povedal, že keď sme na ľavej strane, tam máme strieľať na opačnú strelu, far post, takže som veľmi rád. Neviem, čím prispejem za premiérový gól, čo mi chalani povedia, to musím spraviť."

Pavol Regenda, útočník SR: "Vedeli sme, že keď chceme živiť šancu na štvrťfinále, musíme vyhrať. Nebolo to jednoduché, ale zvládli sme to.

Vidíme, že sa trápime stále s koncovkou, nerobili sme však chyby a keď v tom budeme pokračovať, môžeme zdolať aj ďalších súperov. Teraz sa od hokeja trošku odreagujeme a musíme sa poriadne pripraviť na Dánov."

Mário Grman, obranca SR: "Začali sme dobre, dali sme dva góly. V druhej tretine sme mali viac strieľať, veľmi sme držali puk. V tretej sme inkasovali, ale som rád že máme tri body a môžeme sa pokojne pripraviť na utorok."