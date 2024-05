Štvrťfinále s Kanadou? Ak budeme hrať takto, bude to rýchly proces, vraví obranca

OSTRAVA. Bol to zápas, v ktorom už prakticky o nič nešlo. Karty boli rozdané a výsledok duelu Slovensko - Švédsko nemohol zmeniť postavenie v tabuľke.

V tretej tretine sa podarilo tímu Craiga Ramsayho streliť aspoň čestný gól, keď krásnu tímovú akciu zakončil strelou do odkrytej bránky Michal Ivan .

Pozrite si reakcie po zápase Slovensko - Švédsko pre TV JOJ.

Michal Ivan, strelec gólu Slovenska: Bol to ťažký zápas. Myslím si, že nám trošku chýbali sily. Neboli sme takí aktívni a nevytvárali sme si tlak. Hlavne v druhej tretine boli Švédi jednoznačne lepší.

Som rád, že mi to tam padlo, ale môj gól už nič neriešil. Musíme pridať, takto to nepôjde. Proti Kanade musíme byť aktívnejší, zodpovednejší v obrane, hrať jednoduchšie a v útočnom pásme si vytvárať tlak a tlačiť sa do bránky.

Šimon Nemec, obranca Slovenska: Boli na inej úrovni. Bohužiaľ, musíme sa s tým zmieriť, ale sme dosť rozumní na to, aby sme na túto prehru zabudli.