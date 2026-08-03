Prvou prekážkou Slovenska je Švédsko. Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup 2026? (TV program)

Radosť hráčov Slovenska po góle.
Radosť hráčov Slovenska po góle. (Autor: TASR)
Sportnet|3. aug 2026 o 10:00
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Pozrite si TV program turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026, Slovensko v prvom zápase vyzve Švédsko.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.

Slováci sa predstavia v skupine A. Prvým súperom Slovenska bude reprezentácia Švédska. Zápas sa začne v utorok o 3:00 h, v televízii ho bude vysielať stanica JOJ Šport.

Slováci si v základnej skupine ešte zmerajú sily s domácou Kanadou a Švajčiarskom.

Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Turnaj otvoria ešte pred tým tri stretnutia. V pondelok o 21:00 h nastúpi Česko proti obhajcom titulu z posledného ročníka, ktorý sa odohral v Trenčíne a Brne. Vlani sa tešila reprezentácia USA, zdolala vo finále Švédsko. Súboj bude vysielať ČT sport.

O dve hodiny neskôr sa rovnako v skupine B stretne Fínsko, ktoré vyzve rovesníkov Nemecka.

Dianie v skupine A otvorí od 1:00 h domáca Kanada. Tradičného favorita každého turnaja čaká stretnutie proti Švajčiarsku.

Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 6. miesto, keď v súboji o umiestnenie podľahli rovesníkom z Česka 2:5.

Z dvoch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále najlepšie dva tímy, mužstvá na treťom mieste sa stretnú v zápase o 5. miesto a posledné tímy sa pobijú o konečné 7. miesto.

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