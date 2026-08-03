Prvou prekážkou Slovenska je Švédsko. Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup 2026? (TV program)

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.
Slováci sa predstavia v skupine A. Prvým súperom Slovenska bude reprezentácia Švédska. Zápas sa začne v utorok o 3:00 h, v televízii ho bude vysielať stanica JOJ Šport.
Slováci si v základnej skupine ešte zmerajú sily s domácou Kanadou a Švajčiarskom.
Turnaj otvoria ešte pred tým tri stretnutia. V pondelok o 21:00 h nastúpi Česko proti obhajcom titulu z posledného ročníka, ktorý sa odohral v Trenčíne a Brne. Vlani sa tešila reprezentácia USA, zdolala vo finále Švédsko. Súboj bude vysielať ČT sport.
O dve hodiny neskôr sa rovnako v skupine B stretne Fínsko, ktoré vyzve rovesníkov Nemecka.
Dianie v skupine A otvorí od 1:00 h domáca Kanada. Tradičného favorita každého turnaja čaká stretnutie proti Švajčiarsku.
Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 6. miesto, keď v súboji o umiestnenie podľahli rovesníkom z Česka 2:5.
Z dvoch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále najlepšie dva tímy, mužstvá na treťom mieste sa stretnú v zápase o 5. miesto a posledné tímy sa pobijú o konečné 7. miesto.