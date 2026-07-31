ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, prípravný zápas hráčov do 20 rokov LIVE

Hokejisti Slovenska a Nemecka do 20 rokov hrajú dnes ďalší prípravný zápas. Ide o druhý ostrý zápas v sezóne 2026/2027.
Duel sa hrá opäť v Piešťanoch. V prvom meraní síl uspeli slovenskí mladíci 3:2 po predĺžení.
Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Nemecko dnes (prípravný zápas do 20 rokov, piatok, naživo, výsledky)
Prípravný zápas 2026/2027
31.07.2026 o 11:30
Slovensko U20
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko U20
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného stretnutia reprezentačných výberov do 20 rokov, v ktorom si Slovensko zmeria sily s Nemeckom.
Slovenskí mladíci vstúpia do druhého vzájomného duelu povzbudení víťazstvom z prvého stretnutia. To prinieslo mimoriadne dramatický priebeh a o jeho víťazovi rozhodlo až predĺženie, v ktorom Slovensko zvíťazilo 3:2.
Slovenskí mladíci vstúpia do druhého vzájomného duelu povzbudení víťazstvom z prvého stretnutia. To prinieslo mimoriadne dramatický priebeh a o jeho víťazovi rozhodlo až predĺženie, v ktorom Slovensko zvíťazilo 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:30.