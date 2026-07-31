ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, prípravný zápas hráčov do 20 rokov LIVE

Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos z prípravné zápasu hráčov do 20 rokov.
Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos z prípravné zápasu hráčov do 20 rokov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|31. júl 2026 o 08:30
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Sledujte s nami online prenos z prípravného zápasu hráčov do 20 rokov: Slovensko - Nemecko.

Hokejisti Slovenska a Nemecka do 20 rokov hrajú dnes ďalší prípravný zápas. Ide o druhý ostrý zápas v sezóne 2026/2027.

Duel sa hrá opäť v Piešťanoch. V prvom meraní síl uspeli slovenskí mladíci 3:2 po predĺžení.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Nemecko dnes (prípravný zápas do 20 rokov, piatok, naživo, výsledky)

Prípravný zápas  2026/2027
31.07.2026 o 11:30
Slovensko U20
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko U20
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného stretnutia reprezentačných výberov do 20 rokov, v ktorom si Slovensko zmeria sily s Nemeckom.

Slovenskí mladíci vstúpia do druhého vzájomného duelu povzbudení víťazstvom z prvého stretnutia. To prinieslo mimoriadne dramatický priebeh a o jeho víťazovi rozhodlo až predĺženie, v ktorom Slovensko zvíťazilo 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:30.

Reprezentácie

    Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos z prípravné zápasu hráčov do 20 rokov. online
    Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos z prípravné zápasu hráčov do 20 rokov. online
    ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, prípravný zápas hráčov do 20 rokov LIVE
    dnes 08:30
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