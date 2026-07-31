Mladí Slováci opäť oslavujú víťazstvo. Tentokrát uspeli už v riadnom hracom čase

Slovenskí hokejisti do 20 rokov.
Slovenskí hokejisti do 20 rokov. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
TASR|31. júl 2026 o 14:13
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Víťazný gól Slovenska strelil Dubravík.

Prípravný zápas - sumár

Slovensko - Nemecko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Góly Slovenska: 18. Bernát (Matta, Šramatý), 54. Dubravík (Murin)

Zostava Slovenska: Henriquez – Kovalčík, Radivojevič, Kalman, Vajko, Lisý, Rusznyák, Tkáč – Nemec, Chrenko, Murin – Dubravík, Šimko, Kazda – Marek, Jakubec, Bernát – Šramatý, Matta, Berčík

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila aj v druhom prípravnom stretnutí proti rovesníkom z Nemecka.

Po štvrtkovom triumfe 3:2 po predlžení zdolala rovnakého súpera v piatok 2:1.

Reprezentácie

    Slovenskí hokejisti do 20 rokov.
    Slovenskí hokejisti do 20 rokov.
    Mladí Slováci opäť oslavujú víťazstvo. Tentokrát uspeli už v riadnom hracom čase
    dnes 14:13
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