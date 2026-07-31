Mladí Slováci opäť oslavujú víťazstvo. Tentokrát uspeli už v riadnom hracom čase

Prípravný zápas - sumár
Slovensko - Nemecko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Góly Slovenska: 18. Bernát (Matta, Šramatý), 54. Dubravík (Murin)
Zostava Slovenska: Henriquez – Kovalčík, Radivojevič, Kalman, Vajko, Lisý, Rusznyák, Tkáč – Nemec, Chrenko, Murin – Dubravík, Šimko, Kazda – Marek, Jakubec, Bernát – Šramatý, Matta, Berčík
Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila aj v druhom prípravnom stretnutí proti rovesníkom z Nemecka.
Po štvrtkovom triumfe 3:2 po predlžení zdolala rovnakého súpera v piatok 2:1.