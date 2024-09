Šéf Nových Zámkov Valášek: Obávam sa, že do pár rokov niektoré kluby skrachujú

Športový manažér Nových Zámkov IMRE VALÁŠEK hovoril pred sezónou o ambíciách klubu, ale aj o prístupe po nevydarenej sezóne. Z minulej sezóny ostal v kádri málokto, legionárov vymenili všetkých. V rozhovore prezradil, čím presvedčili Mareka Slováka z Nitry, ale hovoril aj o tom, ako extraliga nevychováva hráčov, ktorí v nej potom budú hrať: "Keď mladý hráč nevidí víziu hrať extraligu, vykašle sa na to a ide pracovať."



Aké máte pocity pred novou sezónou? Sám som zvedavý, ako to vystrelí. Bude to pre nás náročná sezóna, ale verím, že to zvládneme.

Minulý ročník bol oproti tomu predošlému slabší. Nové Zámky skončili až na 11. mieste. Ako hodnotíte túto sezónu? Každého to mrzí. Všetci chcú vyhrávať, chcú byť úspešní, chcú postúpiť do play-off. Ale v druhej časti sezóny sme zlyhali a veci nám nevyšli podľa našich predstáv. Potom to dospelo až do bodu, že sme sa triasli o to, aby sme nevypadli, hoci na začiatku sezóny sa to tak vôbec nejavilo. Bolo tam viacero faktorov, zranení, výpadkov. Avšak, minulú sezónu sme už hodili za hlavu. Neboli sme s ňou samozrejme spokojní. Snažíme sa z nej poučiť a pozeráme už iba dopredu.

V rozhovore sa dozviete: ako sa pracuje s najnižším rozpočtom v lige

čo bude pre Nové Zámky úspešná sezóna

ako získali Mareka Slováka z konkurenčnej Nitry

prečo vymenili všetkých legionárov

čo urobia z priveľkým počtom legionárov

kto v klube by mohol napodobniť Martina Mišiaka

prečo sa Imremu Valášekovi nepáči financovanie v extralige

čo sú najväčšie slabiny systému priameho zostupu z extraligy

Káder sa pred novou sezónou výrazne obmenil. V klube ostalo z minulej sezóny len osem hráčov, z toho mnohí sú mladíci, ktorí toho veľa neodohrali. Prečo takéto veľké zmeny?

Náš cieľ nebol vymeniť všetkých. Viacerých hráčov, o ktorých sme mali záujem, sme neudržali. Išli do iných klubov, kde dostali zaujímavejšie ponuky. Nebolo v našich finančných možnostiach to dorovnať. Ide asi o piatich hráčov, pri ktorých nás mrzí, že odišli. K tým ostatným poviem len to, že to bola neúspešná sezóna. Môže za ňu 25 hráčov, päť trénerov a manažér. Je to tímová práca. My sme si vyhodnotili, že chceme spraviť zmenu a urobiť to úplne inak. Preto sme sa rozhodli pre tento krok. Ale trénersky štáb sa nemení. Dostal druhú šancu? Nepovedal by som, že druhú šancu. Dostal dôveru. Každý si musí uvedomiť, že my nepracujeme s rozpočtami ako tie najbohatšie kluby v lige. Máme najnižší rozpočet v lige. Je veľmi náročné skĺbiť kvalitu, financie, dobrých legionárov a šírku kádra, keď máte obmedzené možnosti. Tréneri tiež nemajú ľahkú prácu. Umiestnenie z minulej sezóny neberieme ako zlyhanie trénera. Každý mal na tom svoj podiel viny.

Tréner HC MIKRON Nové Zámky Erik Čaládi. (Autor: Tlačová agentúra SR)

Ako sa pracuje s takým nízkym rozpočtom? Je to náročné. My nie sme klub, ktorý ukáže prstom a má hráča. Snažíme sa hľadať hráčov, ktorých inde nechcú, nemali dobrú sezónu, ale my v nich vidíme potenciál. Chceme priviesť hráčov, ktorí v danej sezóne presvedčia všetkých, že ešte nie sú nezaujímaví. Nie vždy sa to podarí.

Čo budete považovať za úspech v budúcej sezóne? Predkolo play-off bude skvelé. Teda desiate a vyššie miesto. Máte pocit, že súčasný káder bude lepšie konkurovať ostatným klubom? Pred minulou sezónou som mal pocit, že vieme hrať prvú šestku a skončili sme jedenásti. Toto nie je o pocitoch. Šport je vrtkavý. Aj keď si myslíte, že ste na tom dobre, nakoniec to môže vystreliť opačne. Snažíme sa robiť všetko preto, aby hráči, ktorých máme v mužstve, vedeli podávať čo najlepšie výkony. Keď sa nám to podarí, nebojím sa toho, že by sme mali mať problémy.

Novým kapitánom bude Marek Slovák, teda hráč, ktorý veľa času strávil v konkurenčnej Nitre. Ako došlo k jeho príchodu k vám? Hokejový život prináša aj takéto veci. Niekedy sa ocitneme v mužstve najväčšieho rivala. Komunikovali sme s ním a povedali sme mu, akú pozíciu u nás môže mať. Jemu sa tá myšlienka páčila.