Klúčový zápas Slovenska povedie rumunský rozhodca. V máji pískal finále Ligy majstrov

Rozhodca István Kovács.
Rozhodca István Kovács. (Autor: REUTERS)
TASR|12. nov 2025 o 13:13
Slováci si v prípade víťazstva nad Severným Írskom zaistia minimálne účasť v marcovej baráži.

KOŠICE. Piatkový zápas A-skupiny kvalifikácie MS 2026 medzi futbalistami Slovenska a Severného Írska povedú rozhodcovia z Rumunska.

Hlavným bude 41-ročný István Kovács, ktorý zažil vrchol svojej kariéry tento rok v máji, keď ho Európska futbalová únia (UEFA) delegovala ako hlavného arbitra na finále Ligy majstrov Paríž St. Germain - Inter Miláno (5:0).

Kovács predtým v marci „pískal“ slovenskej reprezentácii v odvetnom dueli baráže o postup do B-divízie Ligy národov na pôde Slovinska, v ktorom prehrala s domácimi 0:1 po predĺžení.

Asistentmi Kovácsa v piatkovom stretnutí v Košiciach budú jeho krajania Mihai Marica a Ferencz Tunyogi. Videoasistentmi rozhodcu sú ďalší Rumuni Marcel Birsan a Catalin Popa, štvrtým arbitrom je Radu Petrescu.

Slováci si v prípade víťazstva nad Severným Írskom zaistia minimálne druhé miesto v tabuľke A-skupiny a tým aj účasť v marcovej baráži.

Aktuálna tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

