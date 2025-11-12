Klúčový zápas Slovenska povedie rumunský rozhodca. V máji pískal finále Ligy majstrov

KOŠICE. Piatkový zápas A-skupiny kvalifikácie MS 2026 medzi futbalistami Slovenska a Severného Írska povedú rozhodcovia z Rumunska.
Hlavným bude 41-ročný István Kovács, ktorý zažil vrchol svojej kariéry tento rok v máji, keď ho Európska futbalová únia (UEFA) delegovala ako hlavného arbitra na finále Ligy majstrov Paríž St. Germain - Inter Miláno (5:0).
Kovács predtým v marci „pískal“ slovenskej reprezentácii v odvetnom dueli baráže o postup do B-divízie Ligy národov na pôde Slovinska, v ktorom prehrala s domácimi 0:1 po predĺžení.
Asistentmi Kovácsa v piatkovom stretnutí v Košiciach budú jeho krajania Mihai Marica a Ferencz Tunyogi. Videoasistentmi rozhodcu sú ďalší Rumuni Marcel Birsan a Catalin Popa, štvrtým arbitrom je Radu Petrescu.
Slováci si v prípade víťazstva nad Severným Írskom zaistia minimálne druhé miesto v tabuľke A-skupiny a tým aj účasť v marcovej baráži.