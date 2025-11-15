Tento tím by mohol hrať aj bez trénera, rozplýval sa Calzona. Košice sú preňho magické

Hlavný tréner Slovenska Francesco Calzona počas pozápasovej ďakovačky po víťazstve 1:0 nad Severným Írskom.
Hlavný tréner Slovenska Francesco Calzona počas pozápasovej ďakovačky po víťazstve 1:0 nad Severným Írskom.
Titanilla Bőd|15. nov 2025 o 07:05
Strelec gólu Tomáš Bobček preňho nie je prekvapením.

KOŠICE. Víťazstvá vybojované v pridanom čase sú špeciálne. Svedčia o vnútornej sile mužstva a zapíšu sa hlboko do pamäti hráčov, trénerov i fanúšikov.

Naopak, jediný gól dokáže vymazať z myšlienok všetku smolu a zlosť, ktorú predtým prežívali.

Slovenská futbalová reprezentácia si v piatok večer v Košiciach zabezpečila účasť minimálne v baráži o postup na majstrovstvá sveta, keď zdolala Severné Írsko 1:0 gólom Tomáša Bobčeka.

Slovákom v priebehu zápasu VAR neuznal dva góly, ale mužstvo sa napriek nepriaznivým okolnostiam nevzdávalo.

Podal by som demisiu

„Vyzeralo to, že to bude nešťastný zápas,“ uznal po skončení stretnutia aj tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona.

„Severní Íri nás znervózňovali, hrali ako pred dvadsiatimi rokmi. Hralo sa sto minút, z toho bol čistý čas 49 minút,“ poukázal tréner Slovákov na fakt, že hostia nepríjemne kúskovali hru. Viackrát bolo treba ošetrovať aj ich brankára.

„Pokiaľ by moje mužstvo hralo takýmto štýlom, ja podám demisiu,“ skonštatoval Calzona.

Nezosypali sa

Jeho mužstvo najmä v druhom polčase bolo lepším tímom na ihrisku, ale po skončení riadneho hracieho času stále svietilo na svetelnej tabuli skóre 0:0.

David Strelec ešte v prvom polčase trafil konštrukciu brány. Po prestávke po priamych kopoch Lukáša Haraslína padli dva góly, no prvý presný zásah neuznali pre ofsajd Milana Škriniara, druhý pre ruku Strelca.

Slováci sa však napriek tomu nezosypali a stále si išli za víťazným gólom. „Je to neskutočne silná skupina hráčov. Veľmi držia spolu. Sú v takom stave aj ľudsky, že by mohli hrať aj bez trénera,“ rozplýval sa Calzona.

Vyzdvihol, že v národnom tíme starší hráči sú oporou pre mladých a za tri a pol roka nikdy nemusel riešiť žiadnu výmenu názorov medzi členmi tímu.

Psychická pohoda sa prejaví aj v mentálnej odolnosti.

Slovenská reprezentácia v tejto kvalifikácii vyhrala už druhý zápas gólom v samom závere. V Luxembursku bol spasiteľom Tomáš Rigo.

VIDEO: Gól Tomáša Bobčeka

Tvrdo a v tichosti

V Košiciach sa stal hrdinom stretnutia Tomáš Bobček. Išiel na ihrisko v 88. minúte. Na víťazný gól mu prihral ďalší striedajúci hráč, László Bénes, ktorý bol na trávniku od 84. minúty.

„Dostali taktické pokyny a obaja veľmi dobre vstúpili do zápasu,“ skonštatoval Calzona.

Bobček skóroval pri svojom prvom reprezentačnom štarte. „Pre mňa nie je prekvapením. Od septembra je s nami na každom zraze, ale nikto sa ma doteraz naňho nepýtal. Mohol nerušene pracovať. Veľmi sa zlepšil. Je to hráč, ktorý pracuje tvrdo a v tichosti,“ vravel o strelcovi gólu tréner.

Magické miesto

Pred stretnutím na porade nehovoril iba o technicko-taktických pokynoch. „Povedal som hráčom, že okrem toho potrebujem od nich aj srdce,“ zdôraznil.

Košická futbalová aréna bola na zápas vypredaná, hlásili vyše 12 tisíc divákov. Tí od prvej sekundy povzbudzovali domácich a nepoľavili ani vo chvíľach, keď mali Severní Íri silnejšie úseky.

„Košice sú magické miesto. Fanúšikovia nás úžasne podporovali. Osobne som vždy veľmi rád, keď hráme tu,“ vravel Calzona.

Pod jeho vedením odohrala reprezentácia v Košiciach ešte jedno stretnutie, s Azerbajdžanom zvíťazila vlani v septembri 2:0.

„Samozrejme aj v Bratislave a v Trnave cítime podporu fanúšikov a sme za to veľmi vďační,“ doplnil reprezentačný tréner.

Chce vyhrať každý zápas

Slovensko má už istotu baráže o postup na majstrovstvá sveta, ale stále je ešte v hre aj o prvé miesto v skupine, čo by znamenalo priamy postup.

Slovenský tím má aktuálne rovnaký počet bodov ako líder skupiny Nemecko. V pondelok večer v Lipsku to teda bude kto z koho.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje skóre, nie vzájomné zápasy, takže Slováci musia vyhrať, aby sa na svetový šampionát kvalifikovali priamo.

„Do každého zápasu idem s tým, že ho chcem vyhrať. Musíme sa zregenerovať a aj v Nemecku sa budeme snažiť hrať našu hru. Hráči pochopili, že nemôžu mať strach ani proti takým tímom, ako sú Nemci,“ podčiarkol Calzona.

Tabuľka skupiny A

Reprezentácie

