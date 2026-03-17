Slovenky splnili cieľ. Po dominantnej výhre postúpili do ďalšej fázy kvalifikácie

Kvalifikácia ME v basketbale žien 2027 - 1. fáza
Slovensko - Rumunsko 79:55 (38:26)
Slovensko: Dudášová 26, Jakubcová 22, Páleníková 6, Martišková 5, Mikulášiková 3 (Buknová 10, Šedivá 3, Mištinová a Moravčíková po 2, Lambertová, Sedláková a Tarkovičová 0)
Rumunsko: Fotaová 13, Catineanová 11, Armanuová a Maneaová po 7
Rozhodovali: Tomičová (Chor.), Coanusová (Fr.), Parlak (Tur.), TH: 12/4 - 13/9, fauly: 20 - 18, trojky: 11 - 4, štvrtiny: 23:12, 15:14, 18:18, 23:11
Diváci: 1319
Basketbalistky Slovenska postúpili do druhej fázy kvalifikačných bojov o účasť na majstrovstvách Európy 2027.
V záverečnom vystúpení v rámci C-skupiny zvíťazili zverenkyne trénera Martina Pospišila v súboji o druhé miesto v tabuľke nad Rumunskom 79:55.
Slovenky získali priamu miestenku ďalej s bilanciou štyroch víťazstiev a dvoch prehier. V druhej fáze (november 2026 a február 2027) sa hrá o účasť na záverečnom turnaji, z každej skupiny si miestenku na európsky šampionát zabezpečia dva najlepšie tímy.
Prvé zápasy sú na programe v novembri 2026. ME 2027 (16. - 27. júna 2027) sa uskutoční opäť v štyroch krajinách - Belgicku, Fínsku, Litve a Švédsku.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slovenky vstúpili do zápasu o priamy postup sebavedomo a najmä po basketbalovej stránke dominantne.
Sedembodovou šnúrou na začiatok udali tón duelu a kolektívnou hrou si veľmi rýchlo budovali odstup od Rumunska. Ofenzívne im to klapalo, čo sa odzrkadlilo aj na tom, že už po prvej štvrtine viedol domáci kolektív dvojciferným rozdielom - 23:12.
Ďalší slovenský úsek 7:0 na začiatku druhej časti vzďaľoval rumunské šance na druhé miesto v C-skupine. Lenže výber trénera Martina Pospišila upustil od koncentrácie v defenzívnej činnosti a súper postupnými krokmi znižoval.
Na domácej strane však úradovala narodeninová oslávenkyňa Dudášová, s jej výrazným bodovým prispením bol po prvom polčase priaznivý stav 38:26.
II. polčas:
Rumunsko po prestávke nastúpilo ako vymenené, osem bodov za sebou na úvod výrazne zdramatizovalo dianie v Gopass aréne.
Slovenky museli reagovať, opäť raz zobrala na seba zodpovednosť Dudášová a nepripúšťala otočenie vývoja na palubovke. Pred záverečnou 10-minútovkou viedlo domáce družstvo 56:44.
Slovensko si kontrolovalo svoj dvojciferný náskok v štvrtej štvrtine a najmä cestu za priamym postupom do druhej fázy kvalifikácie ME 2027. V tejto fáze prebrala iniciatívu Jakubcová a definitívne zlomila so spoluhráčkami odpor Rumunska.
Hlasy po zápase
Martin Pospišil, tréner Slovenska: „Neočakávali sme, že to bude jednoduchá cesta. Rumunsko má svoju kvalitu, ale my sme si uvedomovali svoju kvalitu. Chceli sme ísť tvrdo za víťazstvom. Bolo veľmi dobré, že náš vstup do zápasu bol s dobrou energiou. Splnili sme veci, ktoré sme chceli splniť. Samozrejme, mrzí úvod druhého polčasu, keď sa Rumunsko dokázalo vrátiť do zápasu. Som rád, že v momentoch, keď sme potrebovali, tak potiahli presne tie hráčky, ktoré to mali potiahnuť. Plus tím dokázal na to dobre reagovať.“
Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: „Podľa mňa to tak nejako celé doľahne na mňa a spracujem to. Od rána som si hovorila, že tento deň si chcem skutočne užiť. Snažila som sa upokojiť, veľmi som sa tešila na zápas a snažila sa držať v úzadí. V každom domácom zápase, keď môžem hrať pred rodičmi, priateľmi a ešte aj na narodeniny, tak som chcela proste nabehnúť a dať čo najviac energie, či bodovo, obranne alebo v čomkoľvek. Som rada, že sa to podarilo.“