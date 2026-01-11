Slovenským vodnopólistom nevyšiel úvodný zápas ME. Nad ich sily bolo Rumunsko

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
V skupinovej fáze ešte vyzvú Taliansko a Turecko.

ME vo vodnom póle - skupina D

Rumunsko - Slovensko 16:8 (5:3, 4:2, 2:0, 5:3)

Góly SR: Seman 2, Marek Tkáč 2, Čaraj, Baláž, Bielik, Ďurík

Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle neuspeli vo svojom prvom dueli na majstrovstvách Európy v Belehrade. V nedeľnom súboji D-skupiny prehrali s Rumunskom jednoznačne 8:16.

V utorok ich čaká súboj s Talianskom (18.00 h) a vo štvrtok s Tureckom (12.45 h). Do hlavnej fázy postúpia prvé tri tímy zo skupiny, štvrtý bude bojovať o 13.-16. miesto.

Slováci odštartovali duel sľubne, keď v druhej minúte otvoril skóre kapitán Baláž. Súper však otočil skóre na 3:1 vo svoj prospech a po prvej štvrtine viedol 5:3.

Rumuni v druhej časti odskočili už na rozdiel štyroch gólov (7:3) a rovnaký rozdiel udržali až do polčasovej prestávky. V tretej štvrtine slovenskí reprezentanti nedokázali skórovať ani raz a pred záverečným dejstvom mali už výrazné manko 5:11.

Rumuni potvrdili prevahu aj v poslednej štvrtine a pripísali si jednoznačné víťazstvo. Po dva góly v slovenskom drese zaznamenali Samuel Baláž a Marek Tkáč.

Zverenci trénerského tandemu Roman Poláčik a Karol Bačo cestovali na šampionát s cieľom vylepšiť 13. miesto z predošlých ME.

