Sú odhodlaní poraziť Kolumbiu. Jambor: Všetky zlé veci odstránime

Slováci nastúpia v boji o štvrťfinále v stredu o 19.30 SELČ v San Juane proti Kolumbii. Z postupu do vyraďovacej fázy mali obrovskú radosť.

Asistent trénera Marek Ondrík si nepredstavoval takýto scenár, no podľa neho každý postup stojí za to.

BUENOS AIRES. Slovenskí futbalisti splnili svoj primárny cieľ na MS do 20 rokov v Argentíne a vďaka vývoju v ostatných skupinách postúpili do osemfinále.

"Bol to niečo krásne, objatia a oslavy nemali konca. Všetci sa tešíme. Každý postup stojí za to a máme v sebe veľké emócie.

Chceli sme to potvrdiť bodom proti Ekvádoru alebo USA, no, bohužiaľ, museli sme čakať na ďalšie výsledky," povedal Ondrík pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Tím skončil na tretej priečke a musel čakať na vývoj v ostatných skupinách, keďže do ďalších bojov sa okrem prvých dvoch tímov v skupine prebojovali aj štyri najlepšie mužstvá z tretích miest.

O postupe slovenskej "dvadsiatky" nakoniec rozhodla prehra Tuniska s Uruguajom (0:1) v E-skupine. Africký tím síce získal rovnako tri body, no pre horšie skóre klesol za Slovensko.

"Museli sme čakať do poslednej chvíle, či nám ostatné tímy pomôžu. Našťastie nám výsledky zahrali do kariet a cieľ, ktorým bol postup zo skupiny, sme splnili," uviedol kapitán Timotej Jambor.

Kóša: Máme čas na prípravu

Doplnil ho následne obranca Sebastian Kóša: "Pre mňa to bol najhorší pocit, že to nemáme vo vlastných rukách a nepodarilo sa nám to poistiť výsledkami v skupine.

Bolo to však neopísateľné a pozerali sme ten zápas spolu v jedálni. Myslím si, že o to väčšia bola eufória."

Osemfinálový súper Slovákov vyhral C-skupinu, keď získal sedem bodov za triumfy nad Izraelom (2:1) a Japonskom (2:1) a remízu so Senegalom (1:1).