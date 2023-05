Našou najväčšou silou je tímovosť, hovorí Kóša exkluzívne z Argentíny (Podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Futbalový podcast Spoza piva predstavuje už 26. epizódu, ktorá sa tentokrát venuje najmä dvom silným témam.

V prvej polovici sa Timo vylial nad tým, ako vyzeralo posledné kolo Bundesligy s titulovou oslavou Bayernu, no neobišli sme ani dianie v Argentíne, kde si naši reprezentanti do 20 rokov vybojovali postup do osemfinále.

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú.