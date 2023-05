Najviac hráčov je zo Žiliny. Pozrite si nomináciu Slovenska na MS vo futbale do 20 rokov 2023

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia do 20 rokov odcestovala na MS vo futbale do 20 rokov 2023, ktoré sa budú konať od 20. mája do 11. júna v Argentíne.

"V nominácii sú všetci, o ktorých sme mali predstavu, že v nej budú,“ vyhlásil po zverejnení nominácie tréner reprezentácie do 20 rokov Albert Rusnák.

Albert Rusnák to však s vytváraním menoslovu nemal vôbec jednoduché. Najväčší otáznik visel nad Adamom Grigerom, ktorého nechcel pustiť jeho taliansky klub Cagliari Calcio.

Dlhé vyjednávania musel kouč reprezentácie absolvovať aj so slovenským klubom AS Trenčín. Klubu totiž hrozilo, že zostúpi z najvyššej ligy, a tak otáľali s uvoľnením hráčov.