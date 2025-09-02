Slováci smerujú na MS v lukostreľbe, nechýbajú najväčšie hviezdy

BRATISLAVA. Slovensko bude mať sedemnásobné zastúpenie na majstrovstvách sveta 2025 v terčovej lukostreľbe, ktoré sa v Kwangdžu v Kórejskej republike uskutočnia v súťažnom zmysle od soboty 6. septembra do piatku 12. septembra.
Slovensko budú v provincii Južná Čolla reprezentovať Denisa Baránková, Elena Bendíková, Kristína Drusková, Ondrej Franců, Daniel Medveczky (všetci olympijský luk), Lívia Orihelová a Jozef Bošanský (obaja kladkový luk).
Sprevádzať ich budú predseda Slovenského lukostreleckého zväzu Vladimír Bužek, ktorý sa práve v Kwangdžu zúčastní na volebnom 56. kongrese World Archery (2. – 3. septembra), tím manažér Miroslav Bendík a tréner Juraj Duchoň.
Vzhľadom na harmonogram MS ako prví odcestujú v stredu 3. septembra „kladkáči“ a dva dni po nich, takisto z Budapešti cez Šanghaj, sa do dejiska presunie pätica štartujúca v divízii „recurve“.
Nominácia Slovenska na MS v lukostreľbe
- Olympijský luk muži: Ondrej Franců (Lukostrelecký klub Bratislava, 407. vo svetovom rebríčku), Daniel Medveczky (NŠC/Lukostrelecký klub Bratislava, 216.)
- Olympijský luk ženy: Denisa Baránková (NŠC/Lukostrelecký klub Bratislava, 15.), Elena Bendíková (Liptovský školský lukostrelecký klub Liptovský Mikuláš, 98.), Kristína Drusková (NŠC/Reflex Žilina, 244.)
- Kladkový luk muži: Jozef Bošanský (ŠCP/PSE Archery/LK Hubert Arrows Trnovec nad Váhom, 19.)
- Kladkový luk ženy: Lívia Orihelová (ŠCP/Blue Arrows Viničné, 85.)
Rovnako ako predvlani v Berlíne rozdajú desať medailových kolekcií - po štyri individuálne (OLM, OLŽ, KLM, KLŽ) a v analogických trojčlenných družstvách mužov i žien a dve v dvojčlenných mixoch.
Slovensko obsadí sedem z desiatich kategórií. V nemeckej metropole, pre Stredoeurópanov logisticky oveľa prívetivejšej, bolo v akcii desať Slovákov - z terajších siedmich Medveczky (119.), Baránková (+33.), Bendíková (106.), Drusková (123.) a Bošanský (+9.). Franců a Orihelová majú pred sebou debut na tomto fóre.
Práve Bošanského osemfinále bolo v Berlíne najlepším slovenským individuálnym výsledkom.
V družstvách to boli zdieľané 17. priečky v kladkovom luku mužov (Bošanský, Matúš Durný ml., Šimon Šedivý) aj v mixe (Bošanský a Petra Kočutová). Tentoraz by rád dosiahol aspoň štvrťfinále.
„Ambície mám podobné ako pred augustovými Svetovými hrami, kde sa mi ich, žiaľ, nepodarilo naplniť. Základným výsledkovým cieľom je top 8, ideálne top 4.
Ak by z toho bola medaila, bol by som veľmi spokojný,“ skonštatoval pre portál slz.sk bývalý druhý muž rebríčka svojej divízie Bošanský, predvlani zlatý z Európskych hier v Krakove a tento rok koncom júla víťaz 2. kola European Grand Prix v Arnheme.
Medzi ženami patrí k slovenským „želiezkam“ Baránková. „Počas tejto vonkajšej sezóny som mala prípravu zameranú skôr na augustové Svetové hry v terénnej lukostreľbe, ktoré som napokon vyhrala.
Určite som nezanedbala ani terčové strieľanie na 70 m, ale tento rok som sa mu nevenovala nejako špeciálne, kládla som dôraz na Čcheng-tu. Myslela som však aj na Kóreu a pred ďalšou cestou do Ázie mám znova vysoké ciele.
Konkrétne očakávania sú také, že by som sa rada dostala aspoň do osemfinále, čo by znamenalo top 16, respektíve zdieľanú deviatu priečku.
Majstrovstvá sveta v terčovej lukostreľbe v rámci mojej hierarchie staviam na podobnú úroveň, ako boli Svetové hry, kde som uspela v terénnom odvetví,“ vysvetlila Baránková, dvojnásobná účastníčka OH.
Kontinuálne sa v Kwangdžu uskutoční v termíne 22. – 28. septembra aj svetový šampionát v para lukostreľbe.
Rámcový program
6. septembra: kvalifikácia KLM a KLŽ a eliminácie tímov KLM a KLŽ a mixov KL
7. septembra: individuálne eliminácie KLM a KLŽ a finále tímov KLM a KLŽ a mixov KL
8. septembra: individuálne eliminácie KLŽ a individuálne finále KLM
9. septembra: kvalifikácia OLM a OLŽ, eliminácie tímov OLM a OLŽ a mixov OL a finále KLŽ
10. septembra: individuálne eliminácie OLM a OLŽ, finále tímov OLM a OLŽ a mixov OL
11. septembra: individuálne eliminácie OLŽ a individuálne finále OLM
12. septembra: individuálne finále OLŽ