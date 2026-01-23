Slovenky cestujú na ME s triezvymi ambíciami. Uznali, že prípravu nemali ideálnu

Trénerka slovenského tímu Ragusa Nunzia Cinzia počas vodného póla žien.
Trénerka slovenského tímu Ragusa Nunzia Cinzia počas vodného póla žien. (Autor: TASR)
TASR|23. jan 2026 o 08:13
ShareTweet0

Slovenky odohrajú svoje zápasy v náročnej skupine A.

Slovenské reprezentantky vo vodnom póle pocestujú na ME (26. januára - 5. februára) do portugalského Funchalu s realistickými cieľmi.

Podľa trénerky Cinzie Ragusovej nemajú za sebou ideálnu prípravu a ich šance na postup medzi najlepšiu osmičku limituje aj fakt, že sa predstavia v silnej A-skupine.

„Pokiaľ budú naši súperi v skupine v najsilnejšom zložení, tak budeme bojovať aspoň o jedno víťazstvo.

Ambície o celkovom umiestnení si nedávame. Uvidíme, aká bude naša momentálna forma,“ uviedol asistent trénerky Ján Baranovič pre TASR.

Nie ideálna príprava

Príprava Sloveniek vyvrcholila sústredením v Novákoch. „Musím sa priznať, že s ňou nie som spokojná.

Program SR na ME

  • pondelok, 26. januára: Grécko - SR /10.30 h/
  • utorok, 27. januára: Nemecko - SR /10.30 h/
  • štvrtok, 29. januára: Francúzsko - SR /18.45 h/

Viaceré hráčky mali pracovné alebo vysokoškolské povinnosti, takže sme nemohli byť na všetkých sústredeniach v kompletnom zložení.

Absolvovali sme turnaj na Malte, na ktorom sme vyhrali všetky štyri zápasy, ale neodohrali sme turnaj, ktorý sme mali v pláne na záverečnom sústredení v Novákoch.

Vedenie Sekcie vodného póla Slovenskej plaveckej federácie sa síce snažilo zabezpečiť pre nás súperky, ale nakoniec sa mu to nepodarilo.

Vyšiel nám však v ústrety KVP Nováky a zahrali sme si aspoň s jeho tímom do 16 rokov, ktorý doplnilo pár starších hráčov," priblížila Ragusová.

Musia byť realistickí

Slovenky sa predstavia v základnej A-skupine, v ktorej postupne narazia na Grécko, Nemecko a Francúzsko.

Do vyraďovacej časti postúpia dva najlepšie tímy, družstvá na 3. a 4. mieste čakajú súboje o 9.- 16. miesto.

„Musíme byť realistickí. Aj keď pôjdeme do každého zápasu s cieľom uhrať čo najlepší výsledok, medzi prvú osmičku sa len ťažko prebojujeme.

Grékyne skončili pred dvoma rokmi na ME na 3. mieste a patria medzi špičku. Francúzsko bolo šieste, Nemecko jedenáste a obe tieto reprezentácie majú za sebou výbornú prípravu,“ poznamenala Ragusová.

V slovenskej lige iba dva tímy

Prípravu slovenského tímu na ME skomplikoval aj fakt, že sa v súčasnosti nehrá slovenská liga, keďže sa do nej prihlásili iba dve družstvá (Piešťany a Slávia UK Bratislava).

V záverečnej nominácii je štrnásť hráčok, z toho tri legionárky. „Nominácia vychádzala z toho, ako sa dievčatá zúčastňovali prípravných akcií a sústredení.

Veľa záležalo od toho, čo im dovolili pracovné a študijné povinnosti. V nominácii sme mali určité kritériá, ktoré bolo treba splniť. S vonkajšími vplyvmi nič neurobíme," poznamenal Baranovič.

Nominácia SR na ME vo vodnom póle 2026

Brankárky: Kristína Matoušková, Ella Pechová

Hráčky: Barbora Baranovičová, Lea Držíková, Lenka Garančovská, Sandra Holičová, Karin Kačková, Martina Kiernoszová, Monika Sedláková, Miroslava Stankovianska, Dina Telypková, Eliška Turiaková, Lívia Vargová, Enita Vitalianová

Hlavná trénerka: Cinzia Ragusová

Asistent trénerky: Ján Baranovič

Vodné športy

    Trénerka slovenského tímu Ragusa Nunzia Cinzia počas vodného póla žien.
    Trénerka slovenského tímu Ragusa Nunzia Cinzia počas vodného póla žien.
    Slovenky cestujú na ME s triezvymi ambíciami. Uznali, že prípravu nemali ideálnu
    dnes 08:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Slovenky cestujú na ME s triezvymi ambíciami. Uznali, že prípravu nemali ideálnu