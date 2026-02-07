Jasné výhry a žiadne zaváhanie. Slovensko opäť postúpilo na majstrovstvá sveta

Kvalifikácia o postup na MS 2026 - skupina E
Slovensko - Poľsko 8:2 (3:0, 1:2, 4:0)
Góly: 4. Batkovič (Miške), 13. Kvasnica (Miške), 20. Haša (Gašparík), 39. Batkovič (Kvasnica), 48. Batkovič (Mirt), 53. Lukaszewski (vlastný), 58. Gašparík (Kvasnica), 60. Kopejtko - 25. Skula (Karkulowski), 37. Zaremba (Rydzewski)
Diváci: 1021
Slovenskí florbalisti si vybojovali postup na decembrové majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere.
Na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne vyhrali aj vo svoj tretí zápas, keď si v sobotu poradili s Poľskom 8:2 a stali sa s plným počtom bodov víťazmi E-skupiny.
V nedeľu ich ešte čaká súboj o prvenstvo na turnaji s víťazmi D-skupiny a vicemajstrami sveta Švédmi, ktorí si už takisto zaistili miestenku na MS.
Slovákom vyšiel vstup do zápasu, keď prvú tretinu ovládli pomerom 3:0. Poliaci sa síce v druhej časti dvoma gólmi vrátili do hry, ale domáci tím nepripustil vyrovnanie a ďalšími piatimi zásahmi spečatil svoj triumf.
Hetrikom sa na ňom podieľal Šimon Batkovič. Zverenci trénera Radomíra Mrázka tak nadviazali na predchádzajúce víťazstvá nad Francúzskom (10:1) a Rakúskom (9:3) a bez straty bodu vyhrali skupinu.
Na svetový šampionát v Tampere (4.-13. decembra 2026) postúpi okrem víťazov skupín Slovenska a Švédska aj úspešnejší z nedeľného súboja tímov na druhých miestach Poľska a Dánska.