Biatlonisti by chceli získať novú posilu, zatiaľ má cudzí pas. Srdcom je Slovák, vraví Vozár

BRATISLAVA. Nebol to šok ani prekvapenie. Šéf slovenského biatlonu Peter Vozár vedel ako jeden z prvých, že do nasledujúcej sezóny sa do ženskej reprezentácie vráti po materskej prestávke jeho líderka.

S Paulínou Bátovskou Fialkovou bol v pravidelnom kontakte. Jej plány a chuť na návrat poznal.

„Nemusel som ju vôbec prehovárať. Bol som s ňou v kontakte. Rovnako ako s trénerom Martinom Bajčičákom a som rád, že sa nám podarila pripraviť veľká tréningová skupina, v ktorej môžu aj chalani potiahnuť Paulínu a ona môže zase im odovzdať svoje skúsenosti,“ reagoval Vozár.