Slovensko opäť prehralo, ale Brazílčania boli nadšení. Na toto sa nechytá ani NHL, tvrdili

BRATISLAVA. Veľa chýb a chybičiek v obrane, málo nápadov pri prechode do útoku, trápenie v koncovke a výborný brankár. Takto by sa dal jednou vetou zhrnúť výkon slovenskej hokejovej reprezentácie v druhom zápase proti Česku. Program a výsledky - Slovensko v príprave na MS v hokeji 2024 Po prehre 2:4 v Trenčíne nestačili zverenci Craiga Ramsayho na súpera ani v sobotu v Bratislave a podľahli 1:4. Ak by sa majstrovstvá sveta začínali v strede budúceho týždňa, bol by to možno dôvod na trochu paniky.

Ale do začiatku turnaja zostáva ešte štrnásť dní, Slováci odohrajú ďalšie dva prípravné zápasy a najmä - v kádri, ktorý sa chystá na šampionát nastane ešte veľa zmien. Najlepší bol Škorvánek Česi v prípave na šampionát zatiaľ iba víťazia. Aj pred vypredaným hľadiskom Zimného štadióna Ondreja Nepelu ukázali kvalitu. Lepšie kombinovali, dokázali si vytvoriť tlak, jednoducho prenikali do útočného pásma, kam sa Slováci dostávali len sporadicky. A ak sa im to už podarilo, buď nedotiahli svoje akcie do finálnej fázy, alebo niekoľko dobrých šancí zlikvidoval brankár Málek.

"Prvých desať minút sme mali lepších, vyhrávali sme viac súbojov, ale potom sme sa znovu začali strácať puky. Trochu ma prekvapilo, že na nás Česi nachystali pascu takmer až na červenej čiare, a stálo nás veľa síl, kým sme cez ňu prešli. Uvidíme, aké zmeny v kádri urobia tréneri, myslím, že zloženie formácií sa bude ešte meniť a máme dva prípravné zápasy, aby sme si otestovali, ako na tom sme," vravel útočník Peter Cehlárik.

Ten sa dostal na ľad po dlhšom čase, keďže vo švédskom Leksande ukončil klubovú sezónu ešte koncom marca. "Nebolo to z mojej strany ideálne. Nebol som na ľade tri týždne, ale na to sa nechcem vyhovárať. Potrebujem byť lepší pre tento tím a chcem urobiť viac," vravel sebakriticky. VIDEO: Slovenskí hokejisti reagujú po prehre s Českom

Najlepším v slovenskom drese bol brankár Stanislav Škorvánek. Minulý rok pripomínal jeho príbeh rozprávku, keď sa z extraligových Michaloviec dostal na majstrovstvá sveta a v premiére sa výkonmi zaradil medzi najlepších brankárov turnaja. Teraz už má vo vrecku zmluvu na ďalšiu sezónu (sťahuje sa do Česka) a v reprezentácii ašpiruje opäť na pozíciu jednotky.

"Chytalo sa mi celkom dobre. Mal som veľa práce, čo mi pomohlo. V druhej tretine som mal veľa zákrokov, aj ťažšie. Škoda výsledku. Takéto zápasy sú pre mňa stále výnimočné. Mám na sebe reprezentačný dres, hrali sme doma pred výborným publikom," vravel 28-ročný brankár. Vymení sa ešte možno polovica tímu Z realizačného tímu hodnotil zápas asistent trénera Peter Frühauf. "Prvá tretina nám vliala nádej, že by výsledok mohol byť lepší než v piatok. Ale, to čo nám vychádzalo v prvej tretine, v druhej už nefungovalo. A hoci sme v presilovke vyrovnali, súper bol silnejší. V momentoch, keď sa zápas lámal, Česi zapli a bol ich plný ľad. My sme v súbojoch strácali viac síl." VIDEO: Asistent trénera Peter Frühauf reaguje po prehre s Českom

Ďalší blok prípravy sa začne v utorok v Žiline. Súčasný káder čaká určite radikálny rez. "Zmien bude viac ako minulý týždeň (odišli štyria hráči - pozn. red), budeme to riešiť. Je ťažké niekoho menovito vyzdvihnúť z doterajšieho priebhu prípravy, lebo nominácia sa tvorí aj na základe somatotypov hráčov a keby som teraz povedal konkrétne mená, mohlo by to niekoho zmiasť," dodal Frühauf.

V Žiline sa zapoja do prípravy na MS už aj hokejisti zo zámorskej NHL a AHL. Účasť na šampionáte potvrdili Tomáš Tatar, Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Pavol Regenda. Kto ďalší ešte pripadá do úvahy? Reprezentácia určite prejaví záujem o obrancov Erika Černáka a Martina Feherváryho, ktorí sú v play off o Stanleyho pohár so svojimi tímami na prahu vypadnutia. V AHL sa v noci na sobotu skončila klubová sezóna pre Patrika Kocha a Miloša Kelemena. Obaja hrali aj na minuloročnom šampionáte v Rige. Kelemen sa síce nedávno ospravedlnil z rodinných dôvodov, ale generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan považuje ešte jeho príchod za otvorený. Početná skupina ašpirantov o nomináciu hrá v nedeľu siedme finále českej extraligy medzi Pardubicami a Třincom.

Z majstrovskej Nitry hral minulý rok na MS obranca František Gajdoš a tréneri chceli už vo februári vyskúšať aj útočníka Samuela Bučeka, najproduktívnejšieho hráča Tipos extraligy. Čaká sa tiež, ako sa vyvinie zdravotný stav Mareka Hrivíka, ktorý trénuje s tímom. V poslednom bloku prípravy nastúpia Slováci 3. mája v Žiline proti Poliakom a v generálke na šampionát ich 7. mája v Bratislave preverí výber USA. Nadšení Brazílčania V zaplnenom hľadisku bratislavskej arény bola aj skupinka netradičných fanúšikov. Hráči brazílskej hokejovej reprezentácie boli nadšení. "Boli sme aj v Kalifornii na zápasoch NHL, v Los Angeles či v San Jose, ale tam nebola taká hlučná atmosféra. Toto je skvelé. Je cítiť, že táto krajina žije hokejom, videli sme to, aj keď sme nakupovali v obchodoch," rozplýval sa hovorca skupiny Gabriel Closel.

Hokejisti Brazílie na zápase Slovensko - Česko v Bratislave. (Autor: SPORTNET)

Brazílčania sa zúčastnili v Bratislave na turnaji hokejovo rozvojových krajín Development Cup, spolu s reprezentáciami Írska, Kolumbie, Argentíny, Grécka a Portugalska. "Mohli sme sledovať aj prípravu slovenskej a českej reprezentácie, bol to pre nás veľký zážitok," dodal Closel. Brazílčania sú hokejoví amatéri, väčšina z nich hrá aj inline hokej a majú stále zamestnanie.