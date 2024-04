Pokúsi sa vrátiť klub medzi elitu. Zlaté Moravce predstavili nového trénera

Pre 37-ročného Hudeca to bude premiéra v pozícii hlavného kouča a jeho cieľ bude pokúsiť sa vrátiť Zlatomoravčanov späť do najvyššej slovenskej súťaže.

"Je to určitá zodpovednosť a zároveň výzva, na ktorú sa ale nesmierne teším. Prijímam ju s pokorou a rešpektom. ViOn sledujem dlhodobo a viem, že to je klub so skvelým zázemím, o čom som sa mohol presvedčiť aj osobne zo vzájomných zápasov počas môjho pôsobenia v Seredi a Skalici," citoval klub nového kormidelníka v tlačovej správe.