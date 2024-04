Veľkú slávu pred 9-tisíc divákmi Košičania totálne zbabrali. Kozák: Čo sme komu urobili?

KOŠICE. Mala to byť veľká sláva. Úplne dokončenú a už aj skolaudovanú Košickú futbalovú arénu zaplnilo deväť tisíc divákov vrátane množstva detí s rodičmi. Fanklub sa prvýkrát postavil do svojho sektora za bránkou a pred úvodným výkopom by sa v hľadisku asi ťažko hľadal niekto, kto by neveril, že výnimočný večer okorenia aj futbalisti FC Košice víťazstvom nad už zostupujúcimi Zlatými Moravcami a opäť opustia barážovú priečku s trojbodovým náskokom na Michalovce. Napokon bolo všetko inak. Uvoľnené Zlaté Moravce strelili z dvoch šancí dva góly, po jednom v každom polčase a tlakom večera aj boja o záchranu zviazaní košickí futbalisti po veľkom trápení nenašli recept na prekonanie súperovej obrany, hoci dvakrát trafili brvno a mali aj ďalšie šance.

Celkový dojem z výkonu azda najviac vystihuje v druhom polčase viackrát znejúca jednoznačná výzva od fanúšikov - Hrajte futbal! A tak nečudo, že večer napokon namiesto potlesku a spokojnosti divákov ukončil ich piskot po prehre 0:2. VIDEO: Zostrih zápasu FC Košice - FC ViOn Zlaté Moravce

Kozák niekedy rozmýšľa, čo komu urobili „Niekedy veľmi chcete, ale nejde to,“ povzdychol si po zápase tréner Košičanov Ján Kozák ml., ktorý priznal, že táto prehra je veľkým sklamaním. Na ihrisko poslal viac ofenzívnych hráčov ako obvykle, ale paradoxne výkon smerom dopredu bol v porovnaní s predchádzajúcimi domácimi prehrami slabší.

Hoci šance mali Košičania aj tentokrát, ale keď nezasiahol brankár hostí Patrik Richter, tak mu pomohla konštrukcia bránky. Na druhej strane pri prvom góle hostí Mareka Kuzmu sa lopta z uhla po obídení brankára len len dokotúľala do bránky, pri druhom góle strelu Adama Brenkusa tečoval stopér Nicolás Gorosito a košický brankár Cristiano Figueiredo sa len bezmocne prizeral, ako smeruje do siete. „Niekedy rozmýšľam, čo sme komu urobili,“ poznamenal tréner Kozák, ale priznal, že jeho mužstvo zápas nezvládlo.

„Pripravovali sme sa veľmi zodpovedne a nič sme nepodcenili, lebo Moravce hoci nevyhrávali, odohrali veľa dobrých zápasov. Dnes rozhodol prvý gól. Je veľmi ťažké otáčať, keď ste pod tlakom. Dnes boli tie očakávanie veľké, veľa divákov, hráči boli motivovaní, lebo sme chceli túto návštevu potešiť. Potrebovali sme nejaký impulz, ktorý neprišiel a prišiel druhý gól z tečovanej strely. Veľmi sme chceli vyhrať zápas, ale to je futbal. Nič sa nedá naplánovať. Ale ideme ďalej bojovať za Košice a ja verím, že to zvládneme a zachránime Košice v lige.“ Chýbalo tomu veľa vecí „Ťažko sa mi to hodnotí. Pre nás bol tento zápas veľmi negatívny. Moravce nám z dvoch šancí dali dva góly a efektivita, ktorú sme my mali pred týždňom v Trenčíne bola teraz proti nám. Veľa vecí tomu z našej strany chýbalo. Musíme si zanalyzovať, čo sa stalo a byť v ďalších zápasoch lepší a bojovať za Košice,“ hodnotil zápas košický pravý obranca Lukáš Fabiš. Čo konkrétne výkonu mužstva chýbalo bližšie špecifikovať nechcel. „Je tam, veľa vecí, musíme si to zhodnotiť. Nerád by som to teraz rozpitvával, pretože ešte všetci máme v sebe emócie zo zápasu. Treba to zhodnotiť a zabrať tak, aby sa to v ďalších zápasoch neobjavovalo,“ zdôraznil Fabiš, ktorý nepripustil, že by hrala na strane Košíc istú úlohu aj možnosť podcenenia Moraviec:.

„Žiadny súper nie je ľahký. Už pred zápasom som hovoril o tom, že počet bodov, ktoré majú, nezodpovedá ich hre. Majú možno trochu rozviazanejšie nohy, keďže už majú istotu vypadnutia. Ale to nás určite neospravedlňuje. My sme tento zápas mali vyhrať a nezvládli sme to a sami na seba sme si dali ešte väčší tlak. Musíme sa s tým vysporiadať a zachrániť ligu pre Košice.“ Fabiš priznal, že chápe aj nespokojnosť fanúšikov, ktorých prišlo na dokončený štadión rekordne veľa. „Našim výkonom sme im nepridali na nálade. Prehrali sme si to sami a o to väčšia škoda je, že pred takou kulisou. Mrzí nás to a v tých ďalších zápasoch musíme odčiniť to, čo sme dnes spôsobili,“ zastrájal sa.

Košičania sa ďalšou domácou a treba povedať, že nečakanou prehrou, dostali pod ešte väčší tlak. Michalovce ich znova odsunuli na barážovú priečku. „Každý vieme, aká je situácia. Stále to máme vo svojich rukách, musíme sa sústrediť na svoje zápasy a dať do toho oveľa viac ako sme do toho dali dnes a popracovať na veciach, ktoré nám chýbali,“ zdôraznil Fabiš.

Ukázalo sa, čo robí hlava Zlaté Moravce sa až v 29. kole aktuálneho ročníka dočkali prvého víťazstva a na ligovú výhru čakali bez dvoch dní celý jeden rok. V Košiciach vôbec nevyzerali ako najslabšie mužstvo ligy, dokázali podržať loptu, v mnohých úsekoch mali viac z hry, za čo ich pochválil aj domáci tréner Kozák, a dokonale znepríjemnili Košičanom veľkú slávu. „Dnes bolo presne vidieť, čo robí hlava. Keď sa nedarí, tak ide všetko v hlavách s nami. Teraz, keď už je všetko za nami a je jasné, že zostupujeme, tak sme zrazu uvoľnenejší a ukazuje, že vieme futbal hrať. Hlava je veľmi dôležitá a to sme v sezóne nezvládali,“ zamyslel sa po zápase Karol Mondek. Podľa neho rozhodla nielen dobrá efektivita, ale aj dobrý výkon v obrane: „Nula vzadu a konečne viac ako jeden gól vpredu.“ Výhra potešila aj hosťujúceho trénera Dušana Uhrina ml., ktorý svojich hráčov po zápase pochválil. „Konečne sme vyhrali. Musím pochváliť hráčov za dodržiavanie taktiky, za bojovnosť a za to, že napriek únave niektorých, tento zápas takticky zvládli. Neviem, kto bol lepší, ale my sme na rozdiel od súpera svoje šance využili. Pripravovali sme sa na víťazstvo dlho a som rád, že mužstvo vytrvalo v tom, čo trénujeme. Dnes sa to ukázalo a konečne sme to prelomili.“

V autobuse si možno zaspievali Zlaté Moravce si dokonale užili futbalový večer na zaplnenom košickom štadióne, hoci ho Košičanom poriadne znepríjemnili a víťazstvom im aj zavarili v boji o vyhnutie sa baráži. „Oni zavarovali nám celú sezónu, tak sme im to vrátili. Ale nabudúce môžeme zavariť Michalovciam, aj u nich ešte hráme,“ dodal s úsmevom autor druhého gólu Adam Brenkus. Doplnil ho autor prvého gólu Kuzma: „Sú to výborné pocity. Asi nám vyhovujú takéto plné štadióny a pekná kulisa. Tak by to malo vyzerať na každom ligovom zápase. Prišlo to neskoro, ale taký je futbal. Dúfam, že ešte nejaký zápas vyhráme.“ Víťazstvo po roku aj vyhnutie sa označeniu mužstvo s najmenším počtom získaných bodov v sezóne prekvapujúco neprinieslo nejaký veľký výbuch radosti hostí po záverečnom hvizde. Možno aj kvôli faktu, že už nič prevratné v osude tímu neznamená „Každý chce hrať prvú ligu, takže keď sa vypadlo, tak je jasné, že aj po vyhratom zápase tá radosť nie je až tak viditeľná,“ priznal Mondek, hoci tréner Uhrin naznačil, že sa bude oslavovať cestou domov: „Ja si vôbec neviem predstaviť, čo sa deje v hlavách, keď rok nevyhráte. Dnes sme boli odmenení za prácu v tréningu. Stanovili sme si nejakú taktiku, v ktorej až teraz po takmer mesiaci sme neurobili žiadne chyby. Eufória a radosť v hráčoch určite bola. Čaká nás štvorhodinová cesta domov a možno si v autobuse aj zaspievame.“

