Príde Daňo na šampionát? Rozhodne sa cez víkend, čakám na telefonát, hovorí

„Mám nejaké šrámy, ale nie je to nič, čo by ma v prípadnom záujme o šampionát malo limitovať. Zdravotne som na tom v poriadku a uvidíme, ako to celé dopadne,“ uviedol v rozhovore pre Sportnet.

Dvadsaťdeväťročný útočník MARKO DAŇO má za sebou úspešnú sezónu v drese Oceliarov Třinec. Vo vyraďovacej časti patril k najproduktívnejším hráčom a formu by si rád zobral aj do reprezentácie.

Po minulých víťazstvách bola celá kabína nastavená, že to chceme opäť dokázať. Šli sme si za víťazstvami a chceli sme prekonať rekord, ktorý držal Vsetín s piatimi titulmi v rade. Chceli sme sa im vyrovnať a prepísať históriu. Nakoniec sa nám to podarilo. Sme za to vďační.

Bol najnáročnejší, čo sa týka fyzických aj psychických síl, ktoré sme museli vynaložiť. Preto sme si to oveľa viac užili a viac si to vážime.

Športovci sa neradi rozprávajú o prekonávaní rekordov. Mali ste to v kabíne inak?

Nebolo to úplne dané, že to musíme teraz zvládnuť. Ja som mal chuť a chcenie, ktoré zapadli do skladačky. Keď sme sa na to sústredili všetci, tak sa nám to podarilo. Nebolo to tak, že sme prišli do kabíny a povedali si, že teraz ideme vyrovnať Vsetín.

Niektorí z chlapcov ani nevedeli, že by sa nám mohol podariť takýto míľnik. Starší a skúsenejší chalani to mali v hlavách. Možno to bol extra hnací motor.