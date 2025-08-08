Zvolila taktiku deptať súperku. Na Svetových hrách útočí na medailu ďalšia Slovenka

Monika Tadlánek Chochlíková po víťazstve vo štvrťfinále na Svetových hrách 2025
Monika Tadlánek Chochlíková po víťazstve vo štvrťfinále na Svetových hrách 2025 (Autor: SOŠV/SAMUEL GALICA)
TASR|8. aug 2025 o 12:34
ShareTweet0

Monika Chochlíková postúpila do semifinále v thajskom boxe.

ČCHENG-TU. Slovenská reprezentanka Monika Chochlíková postúpila na Svetových hrách 2025 do semifinále thajského boxu.

Chochlíková postúpila do bojov o kovy vo váhe do 54 kg. Vo štvrťfinále zdolala na body Američanku Megan Mackenzie Washamovú.

Slovenka ovládla prvé dve kolá pomerom 10:9, v treťom kontrovala vývoj a čiastočne aj šetrila sily, čím umožnila úradujúcej majsterke sveta do 23 rokov vyhrať 10:9. Celkovo však slovenská zlatá medailistka z predošlých SH hier vo váhe do 51 kg vyhrala 29:28 a čaká ju semifinále.

„Bol to veľmi ťažký zápas. Vedela som, že som na tom technicky lepšie ako moja súperka. Snažila som sa ju deptať, aby ma nevedela trafiť. Počas 90% duelu mi táto taktika aj vychádzala. Zadýchala som sa však viac, ako som si myslela,“ povedala Chochlíková. Informoval olympic.sk.

Po 8. mieste vo štvrtkovej kvalifikácii nastúpil Jozef Bošanský v 1. kole vyraďovacej časti proti Lee Eunhovi z Kórejskej republiky. Prvé štyri sady bol stopercentný a viedol po nich 120:117. V piatej síce dvakrát trafil deviatku, avšak stačilo mu to na víťazstvo 148:147.

V druhom kole začal proti Izraelčanovi Šamaiovi Yamromovi tiež veľmi dobre. Po dvoch setoch viedol 60:58. V treťom dejstve sa mierne zdvihol vietor, vlajočka na stanovisku číslo 6 začala plápolať.

Víťaz Európskych hier 2023 v Krakove mal tri deviatky a skóre sa vyrovnalo. S vetrom zápasil slovenský lukostrelec aj v ďalších dvoch dejstvách a napokon sa so súťažou v Čcheng-tu rozlúčil s prehrou 144:146.

Vlajkonosič slovenskej výpravy na slávnostnom otvorení Roman Hrčka obsadil v karate v kate 5. až 8. miesto. V základnej skupine prehral tri duely a nepostúpil do semifinále.

Hneď na úvod súborných cvičení kata dostal najťažšieho možného súpera, absolútnu svetovú jednotku z posledných rokov Kakeru Nišijamu z Japonska, ktorému podľahol o tri body.

Neskôr nestačil ani na Taliana Alessia Ghinamiho a ani na svojho premožiteľa z finále vlaňajších majstrovstiev sveta do 21 rokov Anthonyho Vua zo Švédska.

Ostatné športy

    Monika Tadlánek Chochlíková po víťazstve vo štvrťfinále na Svetových hrách 2025
    Monika Tadlánek Chochlíková po víťazstve vo štvrťfinále na Svetových hrách 2025
    Zvolila taktiku deptať súperku. Na Svetových hrách útočí na medailu ďalšia Slovenka
    dnes 12:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Zvolila taktiku deptať súperku. Na Svetových hrách útočí na medailu ďalšia Slovenka