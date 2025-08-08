Zvolila taktiku deptať súperku. Na Svetových hrách útočí na medailu ďalšia Slovenka

ČCHENG-TU. Slovenská reprezentanka Monika Chochlíková postúpila na Svetových hrách 2025 do semifinále thajského boxu.
Chochlíková postúpila do bojov o kovy vo váhe do 54 kg. Vo štvrťfinále zdolala na body Američanku Megan Mackenzie Washamovú.
Slovenka ovládla prvé dve kolá pomerom 10:9, v treťom kontrovala vývoj a čiastočne aj šetrila sily, čím umožnila úradujúcej majsterke sveta do 23 rokov vyhrať 10:9. Celkovo však slovenská zlatá medailistka z predošlých SH hier vo váhe do 51 kg vyhrala 29:28 a čaká ju semifinále.
„Bol to veľmi ťažký zápas. Vedela som, že som na tom technicky lepšie ako moja súperka. Snažila som sa ju deptať, aby ma nevedela trafiť. Počas 90% duelu mi táto taktika aj vychádzala. Zadýchala som sa však viac, ako som si myslela,“ povedala Chochlíková. Informoval olympic.sk.
Po 8. mieste vo štvrtkovej kvalifikácii nastúpil Jozef Bošanský v 1. kole vyraďovacej časti proti Lee Eunhovi z Kórejskej republiky. Prvé štyri sady bol stopercentný a viedol po nich 120:117. V piatej síce dvakrát trafil deviatku, avšak stačilo mu to na víťazstvo 148:147.
V druhom kole začal proti Izraelčanovi Šamaiovi Yamromovi tiež veľmi dobre. Po dvoch setoch viedol 60:58. V treťom dejstve sa mierne zdvihol vietor, vlajočka na stanovisku číslo 6 začala plápolať.
Víťaz Európskych hier 2023 v Krakove mal tri deviatky a skóre sa vyrovnalo. S vetrom zápasil slovenský lukostrelec aj v ďalších dvoch dejstvách a napokon sa so súťažou v Čcheng-tu rozlúčil s prehrou 144:146.
Vlajkonosič slovenskej výpravy na slávnostnom otvorení Roman Hrčka obsadil v karate v kate 5. až 8. miesto. V základnej skupine prehral tri duely a nepostúpil do semifinále.
Hneď na úvod súborných cvičení kata dostal najťažšieho možného súpera, absolútnu svetovú jednotku z posledných rokov Kakeru Nišijamu z Japonska, ktorému podľahol o tri body.
Neskôr nestačil ani na Taliana Alessia Ghinamiho a ani na svojho premožiteľa z finále vlaňajších majstrovstiev sveta do 21 rokov Anthonyho Vua zo Švédska.