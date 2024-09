Kto sa stane víťazom a majstrom sveta v ťažkej váhe? Padajú slová aj o vojne

Presvedčiť fanúšikov, že Joshua by sa mohol porovnávať s Muhammadom Alim, Lennoxom Lewisom, Evanderom Holyfieldom a Vitalijom Kličkom, ak by sa stal trojnásobným šampiónom ťažkej váhy, by mohlo byť náročnejšie.

"Musím si ho udržať. Takže áno, je to skvelá vec, ale teraz sa potrebujem legitimizovať víťazstvom v tomto zápase. Takže teraz som pripravený ísť do vojny. Som pripravený na zápas," povedal Dubois, ktorý vyhral 21 zo svojich 23 profesionálnych zápasov.

"Vždy bude hovoriť o výkonnostných záležitostiach, nie o dedičstve a nie o opaskoch. Tentoraz mu to neberiem. Ide o to, aby sa stal trojnásobným majstrom sveta v ťažkej váhe," dodal.

"Bolo by to obrovské pre jeho kariéru a zároveň by to vydláždilo cestu k tomu, čo sme vždy chceli, k nespornému majstrovstvu.

Ak v sobotu večer vyhrá, podľa môjho názoru bude bojovať s víťazom zápasu Fury-Usyk. "Verím, že sa mu to podarí."