Slovenky začali záverečnú prípravu na MS. Plánovali sme ju dlho, povedal tréner

Dve z nich, Simona Jelínková a Katarína Körmendyová, tréneri očakávali v pondelok večer, Hana Boldocká sa k družstvu tímu pripojí vo štvrtok po kvalifikácii s tímom do 22 rokov.

„Od trénera Nemanju Rističa som dostal na Boldockú najlepšie referencie. Je to dôkaz, že aj mladé dievčatá sa môžu prebojovať do seniorskej reprezentácie,“ poznamenal Mašek.

Po nedávnom účinkovaní v Zlatej Európskej lige sa do družstva po zranení vracia Körmendyová. Z osobných dôvodov v ňom chýba Ema Palkovičová, ktorú nahradí práve Boldocká.

Palgutová: Veľmi sa tešíme

Slovenky strávia v Liptovskom Jáne úvodné tri týždne spoločnej prípravy. V závere tretieho týždňa odohrajú prípravné zápasy proti Ukrajine. Následne sa presunú do Šamorína.

Odtiaľ zamieria do Grécka, ktoré bude dejiskom ich prípravných zápasov proti domácemu tímu a Mexiku. Do Thajska odletia 15. augusta a ešte pred MS odohrajú duel proti Nemecku.

„Záverečnú prípravu sme plánovali dlho a myslím si, že je nastavená rozumne," konštatoval tréner Mašek.

„Tlak aj sústredenie sú vyššie, ale veľmi sa na to tešíme. Vieme, čo nás čaká a urobíme všetko pre to, aby sme boli pripravené čo najlepšie. Fyzicky bude hlavne začiatok náročný, ale všetky sa na to tešíme. Dôležité bude nastaviť si správne procesy, aby sme sa neprepálili nielen fyzicky, ale ani mentálne,“ poznamenala kapitánka tímu Karin Palgutová.