Weiss mu vynadal, dostal červenú kartu. Duel Slovensko - Nemecko povedie Holanďan

Serdar Gözübüyük.
Serdar Gözübüyük. (Autor: X/Sparta Rotterdam)
TASR|2. sep 2025 o 13:04
Úvodný výkop je o 20.45 h.

NYON. Štvrtkový šláger A-skupiny futbalovej kvalifikácie MS 2026 Slovensko - Nemecko povedú rozhodcovia z Holandska.

Hlavným bude Serdar Gözübüyük, ktorému budú na čiarach pomáhať krajania Erwin Zeinstra a Patrick Inia.

Tridsaťdeväťročný Gözübüyük viedol pred necelým mesiacom úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov Kairat Almaty - ŠK Slovan Bratislava (1:0).

V úplnom závere stretnutia tréner slovenského šampióna Vladimír Weiss starší neudržal nervy. Slovne zaútočil na rozhodcu Gözübüyüka a ten ho vylúčil.

Zápas Slovensko - Nemecko sa hrá na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave vo štvrtok 4. septembra. Úvodný výkop je o 20.45 h.

