Tréner Sloveniek si prial federálne derby. Bol by to perfektný zážitok, uviedol

Českého trénera slovenských florbalistiek Michala Jedličku mrzí, že sa na MS žien 2025 v Brne a Ostrave nedočkal vo štvrťfinále zápasu s domácou českou reprezentáciou.
Jeho tím po postupe z predkola play-off cez Holandsko čaká Švajčiarsko.
Štyridsaťpäťročný súčasný tréner florbalistov tímu Vary Bohemians si napriek tomu turnaj užíva a verí, že domáci výber má pred vlastným publikom všetky predpoklady na obhajobu medailových pozícií, ak ustojí tlak.
Za súpera si želal českú reprezentáciu. „Mrzí ma to trochu z toho pohľadu, že hala by bola vypredaná a bol by to perfektný zážitok pre dievčatá aj pre všetkých ostatných. Myslím si aj, že Češky budú trochu nervózne.
Takže tá cestička tam možno mohla byť hrateľnejšia než cez Švajčiarky. Tie síce posledný zápas prehrali, takže určite nie sú na koni. Češky by mohli byť trošku ‘na obláčiku‘, ale je to skôr špekulovanie,“ povedal Jedlička.
Jeho tím má MS v Brne a Ostrave takmer ako domáce, podobne ako v roku 2017 v Bratislave, preto je tlak podobný ako na Češky. „Keď sa hrá v Singapure, tam vyrazia dve-tri partie rodičov, takže je to v pohode.
A tu máme plnú tribúnu, ktorá nám fandí, a dievčatá sú pod tlakom. Ale je to dobre, nech si to zažijú. Preto florbal robia, preto tie hodiny odriekania a driny. Užívajú si to,“ podotkol Jedlička.
Rozdiel oproti šampionátu v Bratislave vidí v tom, že vtedy mal skúsenejší káder. „Mali sme tam Košťu (Luciu Jelínkovú, rodenú Košturiakovú), mali sme Šponiarku (Michaelu Šponiarovú), Betku (Alžbetu Ďuríkovú). Skúsené hráčky, ktoré u nás vyhrali x titulov s Herbadentom.
Teraz tu máme aj šestnásťročné dievčatá a tie sú ako v Jiříkovom pozeraní. Hrali niekde v nafukovačkách za dorastenky a teraz hrajú pred normálnym publikom,“ spomenul Evu Máriu Kamenskú z Chomutova a Evu Ragačovú z Bohemians.
Jedlička v roku 2013 zažil prvé domáce MS v Brne a Ostrave v úlohe asistenta tréneriek Karolíny Šatalíkovej a Markéty Šteglovej. „Bolo to úžasné, podobné ako teraz.
Ľudia chodia, fandia, atmosféra je skvelá. Nám v realizačnom tíme to trošku robí neplechu v tom, že na ihrisku sa dievčatá veľmi nepočujú, ale inak je to úžasné,“ povedal.
„Boli sme pod tlakom a vtedy sme to nezvládli. Prehrali sme so Švajčiarkami o tretie miesto, takže sme boli sklamaní, ale užívali sme si to naplno.
To nezažijeme každý piatok. Je to niečo extra. Česi to proste vedia robiť. Finálový deň bude úplne top,“ predpokladá.
Češky pred 12 rokmi svoju prvú medailu – bronz z roku 2011 – neobhájili. Teraz sa situácia opakuje v tom, že hrajú doma po ďalšom treťom mieste zo Singapuru.
„Dievčatá majú všetky predpoklady, aby to zvládli. Samozrejme, bude to strašne ťažké, top štvorka je naozaj vyrovnaná. Švajčiarky išli veľmi hore. Musia sa vyrovnať s obrovským tlakom,“ dodal Jedlička.