Slováci sú na dne. Je to tragické a otrasné, vravel Vittek

TRNAVA. Futbalisti Malty figurujú vo svetovom rebríčku na 176 mieste. Dlho sa však zdalo, že si so Slovákmi vymenili dresy.

Aj hanba je slabé slovo. Blamáž. Katastrofa. Poníženie. Kolaps. Žiadna chémia, žiadny útočník, chaotická obrana.

Taký potupný prvý polčas futbalová reprezentácia Slovenska v dejinách ešte nezažila.

"Je to tragické a otrasné. Je to veľká hanba. Dúfam, že to oľutujem a po zápase budem hovoriť niečo iné," hodnotil cez polčas v štúdiu RTVS bývalý slovenský reprezentant Róbert Vittek.