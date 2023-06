Kvalita súpera je veľká. Slovenky však nemajú porazeneckú náladu

V skupine figurujú ešte Turecko a Srbsko, víťaz postúpi priamo do štvrťfinále, ďalšie dva tímy budú bojovať v kvalifikácii o štvrťfinále.

ĽUBĽANA. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia otvorí ľubľanskú časť ME v Slovinsku a Izraeli štvrtkovým súbojom proti Maďarsku. Zápas so začiatkom o 12.15 h odvysiela v priamom prenose RTVS Šport.

Dve hráčky mali individuálny program

Saška mala nejakú virózu a ešte mala lieky, Nika mala drobný problém s členkom, ale obe by sa v stredu mali pripojiť k tímu a odrobiť celý tréningový deň,“ prezradil pre TASR tréner Juraj Suja prvé dojmy priamo z dejiska ME.

Slovenky pricestovali do hlavného mesta Slovinska v utorok v dopoludňajších hodinách a už si stihli vyskúšať tréningovú halu v aréne Stožice.

"Na takomto vrcholnom podujatí je to pre každého dôležitý zápas, nielen pre nás, ale aj pre Maďarsko. My sa nejako nestresujeme, nie sme pod nejakým výsledkovým tlakom. Všetci vieme, že nie sme favorit našej skupiny.

Avšak, na druhej strane, nie sme v nejakej porazeneckej nálade. Máme čo ponúknuť. Chceme sa dobre nastaviť, hrať dobrý basketbal a uvidíme, aký výsledok nám to prinesie,“ uviedol reprezentačný kouč.

Silný, skúsený a vysoký súper

Netradične skorý začiatok stretnutia je zmenou pre bežne zaužívaný režim, keďže vo veľkej väčšine prípadov sa hrá v podvečerných a večerných hodinách.

"Už stredu sme sa nastavili tak, že prvý tréning sme mali pred obedom. Nastavili sme sa tak, aby sme 24 hodín pred zápasom odtrénovali naplno. Možno to bude neobvyklé, ale musíme sa s tým vysporiadať a nastaviť sa na to.

Pokyny a plán ešte nemôžem prezrádzať. Tréneri nastavia taktiku a ja dúfam, že my to budeme vedieť čo najviac splniť. Výhra nad Maďarskom v prvom zápase by nás určite nakopla,“ vyhlásila pivotka Alica Moravčíková.

