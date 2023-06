Do Slovinska vycestuje 12 hráčok, Wrzesiňská: Ideme urobiť dobrý výsledok

PIEŠŤANY. Realizačný tím slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie uzavrel nomináciu na majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraeli (15. – 25. júna). V Ľubľane sa predstaví 12 hráčok, ktorá sa v rámci D-skupiny postupne predstavia proti Maďarsku, Srbsku a Turecku. Po približne mesačnej príprave je družstvo Slovenska pripravené pobiť sa na záverečnom turnaji o jednu z postupových miesteniek.

Počas uplynulých týždňov bolo prvoradou úlohou trénerov pripraviť družstvo čo najlepšie na európsky šampionát a zároveň vybrať záverečnú dvanástku, ktorá sa predstaví v aréne Stožice.

Zo širšej nominácie postupne vypadlo trio Alexandra Erdélyiová, Vanda Kozáková a Diana Mikovčáková. "Ja som s prípravou spokojný. Tak, ako sme si to naplánovali, tak nám to v podstate celé vyšlo. Vyhýbali sa nám nejaké veľké zdravotné problémy, to si treba poklopať. Samozrejme, nevyhneme sa nejakým pozostatkom zo sezóny, ale všetko to bolo fajn. Za mňa som okej s tým, čo sme počas prípravy urobili. Finálna dvanástka je tu na základe najlepšieho svedomia, vedomia a zdravotného stavu z tej 15-člennej nominácie," uviedol pre TASR reprezentačný tréner Slovenska Juraj Suja.

Suja: Hlavnou témou bolo, ako hráme Nemenej dôležitý prvok, ktorý rámcoval prípravné obdobie, bol zdravotný stav družstva. Postupne sa do tréningového a zápasového procesu zapájala trojica Sabína Oroszová, Miroslava Mištinová a Radka Stašová. Najdlhšie tím v tomto smere čakal na Stellu Tarkovičovú. Aj preto trvalo zohrávanie možno dlhšie, ako by mal realizačný tím v pláne. "Zdravotné problémy neboli nejaký obmedzujúci faktor v príprave, hlavnou témou bolo to, ako hráme a čo robíme," vyjadril sa Suja. Slovenské družstvo neprešlo od kvalifikácie na ME 2023 výraznejšími zmenami, čo môže byť výhoda, keďže sa hráčsky kolektív dobre pozná.

"Myslím si, že zohranosť môže byť výhoda. Baby sú už nejaký čas spolu, poznáme sa, vieme čo od seba očakávať. Verím, že to bude výhoda na majstrovstvách Európy," vyhlásila Barbora Wrzesiňská. Wrzesiňská o kapitánskej páske: Som na to hrdá Skúsená 28-ročná rozohrávačka chýbala na predchádzajúcej edícii majstrovstiev Európy, preto je nesmierne rada, že teraz povedie Slovensko v pozícii kapitánky. Po dvojročnom pôsobení v Prahe a návrate do Gdyne je odhodlaná ukázať, že stále patrí na svojom poste k najlepším. "Je to určitá zodpovednosť a som na to hrdá. V kvalifikácii som už bola v tejto pozícii, nevnímam to tak, že som pod väčším tlakom. Samotná kvalifikácia je pre nás ťažšia ako šampionát, pretože prejsť kvalifikáciou je náročné. Predsa len, Slovensko nie je favorit na majstrovstvách Európy, ale je to pre nás veľká vec sa sem dostať. Ide o takú čerešničku na torte. Dôležité bude nepodliehať tlaku, brať to s nadhľadom a urobiť dobrý výsledok," prezradila kapitánka tímu.

V príprave odohral slovenský výber celkovo šesť zápasov, konkrétne tri dvojzápasy – s Izraelom, Lotyšskom a Českom. Dvakrát bol úspešný, s Izraelom (77:76) a Lotyšskom (56:51) a v štyroch prípadoch bol súper nad ich sily (Izrael – 74:87, Lotyšsko – 61:74 a Česko – 84:87, 63:69). Hráme lepší basketbal ako minule, hovorí Suja "Opakovali sa určité problémy v našej hre, ktoré sme sa snažili odstrániť, či už na ihrisku alebo pri videu. Uvidíme, nakoľko sa nám to podarilo, ale snažili sme sa urobiť, čo sa dalo za ten čas. Výkon sa asi zlepšoval, pozitívne bolo, že sme dievčatá dobre reagovali na spätnú väzbu zo dňa na deň. Keď videli veci, tak si ich dokázali uvedomiť a následne ich aplikovať na ihrisku. Potrebujeme robiť tieto veci aj bez toho, ale za tie tri-štyri týždne sme sa zlepšili. Jemne sa zvyšovala kvalita súperov v príprave. Myslím si, že hráme lepší basketbal ako na minulom šampionáte, respektíve pred ním. Treba si uvedomiť, že vždy, keď sme dosiahli nejaký výsledok s reprezentáciou, tak bol podložený dobrou obranou. Bez toho to nejde, je to základná podmienka dobrého výkonu, aby sme boli dobrí a disciplinovaní v obrane. Snažíme sa hrať rýchlejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Uvidíme, do akej miery to budeme schopní plniť," povedal Suja.

Ústrednými témami počas príprav na majstrovstvá Európy bola obrana a výšková nevýhoda. Slovenky to plánujú vynahradiť v ostatných herných činnostiach. "V príprave sa nám ukázalo, že keď sme hrali dobrú a agresívnu obranu, tak nám to vychádzalo, išli sme rýchlo dopredu a dávali sme rýchle koše. Bol to potom taký basketbal, ktorý nám najviac vyhovuje. Dúfam, že sa k nemu vrátime v zápasoch," načrtla Wrzesiňská potenciálny plán do súbojov na ME. Outsiderky? Môže to byť výhoda, dodala Wrzesiňská Pre Slovensko to bude 13. účasť v ére samostatnosti medzi najlepšími družstvami Európy. Naposledy obsadilo na ME v Španielsku a Francúzsku v roku 2021 13. miesto. V mimoriadnej náročnej D-skupine, v ktorej sa nachádzajú obhajkyne zlata zo Srbska, kvalitné výbery Turecka a Maďarska, pasujú mnohých slovenský kolektív do pozície outsidera.

"Pozícia outsidera môže byť výhoda, nik od nás neočakáva niečo veľké. Myslím si, že my ako tím máme čo ukázať, pretože máme svoju kvalitu a verím, že všetkých prekvapíme. Pre mňa osobne je tam teraz väčšia motivácia, na majstrovstvách Európy len tá najvyššia, pretože na reprezentačnej úrovni ide o najvyššiu úroveň. Veľmi sa teším z toho, že tento rok sa mi to podarí. Predchádzajúcu kvalifikáciu som si celú odrobila a tú čerešničku na torte som nemohla absolvovať. Teraz, po ťažkej sezóne, mi to v príprave išlo od zápasu k zápasu lepšie. Verím, že takto budeme napredovať a budem na šampionáte nápomocná pre tím," dodala Wrzesiňská. Víťaz každej skupiny sa na európskom šampionáte priamo kvalifikuje do štvrťfinále, družstvá na druhom a treťom mieste si zahrajú o miesto v tejto fáze ME a pre tím na štvrtej priečke sa účinkovanie na turnaji končí. Šampionát v Ľubľane a Tel Avive je zároveň podujatím, na ktorom sa budú rozdávať miestenky na predkvalifikačné a kvalifikačné turnaje o účasť na olympijských hrách 2024 v Paríži. Už istú miestenku má domáce Francúzsko, do kvalifikácie sa dostane päť najlepších tímov Európy.

Nominácia Slovenska na majstrovstvá Európy 2023 v Slovinsku a Izraeli (15. – 25. júna) Hráčky: Alexandra Buknová (MBK Ružomberok), Ivana Jakubcová (Virtus Eirene Ragusa/Tal.), Natália Martišková, Alica Moravčíková (obe Piešťanské Čajky), Miroslava Mištinová (La Molisana Magnolia Campobasso/Tal.), Sabína Oroszová (UNI Győr/Maď.), Terézia Páleníková (Maccabi Haifa/Izr.), Radka Stašová (Al-Qázeres Extremadura/Šp.), Stella Tarkovičová (GiroLive Panthers Osnabrück/Nem.), Nikola Dudášová (Atomerőmű KSC Szekszárd/Maď.), Barbora Wrzesiňská (Arka Gdyňa/Poľ.), Tereza Sedláková (CD Talent Tirso Incentro/Šp.) Realizačný tím: Juraj Suja – hlavný tréner, Peter Jankovič a Miloslav Michálik – asistenti trénera, Tomáš Horký – manažér tímu, Ján Meszároš – lekár, Michael Bujňák – fyzioterapeut, Erika Šerfőzőová a Marián Vlkovič – maséri, Michal Duchovič – mediálny manažér