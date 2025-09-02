Kováčik prehovoril pred štartom kvalifikácie. Hráčom pripomenul Hamšíkovu éru

Prezident SFZ Ján Kováčik. (Autor: TASR)
TASR|2. sep 2025 o 16:22
Dobrý začiatok je len jeden, naznačil.

SENEC. Pred štartom kvalifikácie MS 2026 zavítal medzi slovenských futbalistov, ktorí sa v Senci pripravujú na septembrový dvojzápas s Nemeckom a Luxemburskom, aj prezident zväzu.

Ján Kováčik súčasnej generácii hráčov poprial, aby sa jej podarilo zopakovať úspech z roku 2010, keď Slovensko dosiaľ jedinýkrát postúpilo na finálový turnaj MS.

Slovensko vstúpi do svojej ôsmej kvalifikácie MS vo štvrtok súbojom s papierovým favoritom A-skupiny Nemeckom.

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) prišiel v utorok do Senca a hovoril s celým národným tímom.

„Je pred nami najťažšia kvalifikácia na majstrovstvá sveta, aká existuje v kolektívnych športoch. Marek Hamšík a Peter Pekarík boli pri tom, keď sa nám jediný raz podarilo postúpiť a môžu sami povedať, aká výnimočná jazda to vtedy bola. Prajem vám, aby ste niečo podobné zažili.

Želáme si, aby ste urobili všetko pre to, nech sa úspech zopakuje. A nezabudnite, že veľa vecí sa dá urobiť na druhý raz, dobrý začiatok ale nie. Špeciálne keď ide o takúto šprintérsku kvalifikáciu, aká nás čaká,” citoval Kováčikove slová oficiálny web SFZ.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

