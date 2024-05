Slováci sa konečne dočkali. Po dvoch jasných prehrách oslavujú prvý triumf

Ivan Hricko, tréner SR: "Veril som, že to môžeme otočiť, čo by som bol za trénera, keby som mojim chlapcom neveril. Veril som, že dáme kontaktný gól a potom sa zosype lavína, ktorú sme si chystali. Po prvej tretine sme si hovorili, že ďalší gól si nemôžeme dovoliť. Chceli sme to skorigovať už v druhej tretine, čo sa nám nepodarilo, ale vďaka za to, ako to dopadlo. Verím, že zajtrajší zápas - to naše pomyselné finále - vyhráme a udržíme sa v elitnej skupine."

Martin Joppa, kapitán SR a strelec hetriku: "Prišiel som sem na to, aby som pomohol mužstvu vyhrávať a som strašne rád, že to dnes vyšlo. Bol to pre mňa veľmi emotívny zápas. Som hrdý na chalanov, že sme sa po druhej tretine nezlomili a stále hrali náš hokej. Je neskutočné, že deviati Slováci unavili Kórejčanov, ktorí majú plnú súpisku. Skvelý zápas."