Slovenky piate miesto na MS neobhájili. Češky ovládli All-Star tím, no vysnený titul im ušiel

Slovenské florbalistky na MS vo florbale žien v Ostrave.
Slovenské florbalistky na MS vo florbale žien v Ostrave. (Autor: TASR)
Sportnet|14. dec 2025 o 21:20
Slovenské reprezentantky vo florbale nesplnili svoj cieľ. Na MS 2025 v Česku obsadili siedme miesto, čím si oproti roku 2023 pohoršili o dve priečky. Vo svojom záverečnom dueli na šampionáte zdolali Dánsko 7:6.

Maximom pre slovenských tím tak ostáva 5. miesto z rokov 2017 a 2023.

Druhý titul v histórii získalo Švajčiarsko, ktoré vo finále zdolalo domáce Česko 2:0.

Pre Češky to bolo vôbec prvé finále a na domácej palubovke dosiahli najlepšie umiestnenie v histórii. Vylepšili tak tretie miesto spred dvoch rokov, kde v súboji o bronz zdolali práve Švajčiarky.

Vôbec po prvýkrát v histórii svetových šampionátov nezískali žiadny cenný kov Švédky, ktoré ako obhajkyne titulu prehrali v súboji o bronz s Fínkami 4:6.

Po prvý raz v histórii bola za najužitočnejšiu hráčku majstrovstiev sveta vyhlásená česká reprezentantka, ktorou bola Šárka Staňková.

Obrankyňa pôsobiaca vo švédskej SSL v tíme Kalmarsund, nastrieľala už v skupinovej fáze osem gólov. Štyrikrát sa presadila proti Dánsku a hetrikom sa blysla aj v zápase so Švajčiarskom. Podieľala sa aj na rozhodujúcom góle v semifinále.

České reprezentantky ovládli aj All-Star tím šampionátu, kde sa dostali obrankyne Šárka Staňková, Nela Jiráková a útočníčka Michaela Kubečková.

Doplnili ich švajčiarska brankárka Lara Heiniová, jej spoluhráčka z útoku Isabelle Gerigová a fínska útočníčka Veera Kauppiová.

Finálová návšteva 8844 fanúšikov prekonala rekord MS z finále medzi Fínskom a Švédskom z roku 2015 v Tampere, kam zavítalo 6517 divákov.

Šampionát bol rekordný aj s celkovými 67.736 divákmi počas 48 zápasov, čo prekonalo doterajšie maximum 44.513 fanúšikov z Neuchatelu 2019.

Konečné poradie na MS vo florbale žien 2025

Miesto

Krajina

1.

Švajčiarsko

2.

Česko

3.

Fínsko

4. 

Švédsko

5. 

Lotyšsko

6.

Nórsko

7.

Slovensko

8.

Dánsko

9.

Poľsko

10.

Nemecko

11.

Holandsko

12.

Estónsko

13.

Japonsko

14.

Austrália

15.

USA

16.

Singapur

