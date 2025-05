Slováci sa chcú revanšovať Kanade za debakel. Program semifinále MS v hokeji U18 2025

BRATISLAVA. Slovenskí reprezentanti si tretíkrát v sérii zahrajú na MS v hokeji do 18 rokov o cenné kovy a budú sa snažiť vylepšiť dve štvrté miesta.

Tentokrát si postup medzi najlepšie štyri mužstvá turnaja zaistili víťazstvom nad Nemeckom 3:2. V zápase viedli už trojgólovým rozdielom, no Nemci sa nevzdali a takmer v záverečných sekundách vyrovnali skóre.

"Viedli sme 3:0, neviem čo sa stalo potom, ale zvládli sme to a teraz sa už len dobre pripraviť na semifinále. Možno to trošku do polnoci oslávime, ale všetci vieme, že semifinále je veľmi dôležité,“ hovoril Ján Chovan.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko