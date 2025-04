Mali šance, ale po góloch Kanady sa zrútili. Hráčov som nepripravil dobre, kajal sa tréner

Na veľmi dobrú úvodnú desaťminútovku mohli zverenci Martina Dendisa nadviazať v presilovke, no tú predčasne ukončil faul Michala Svrčeka.

BRATISLAVA. Ešte na začiatku 12. minúty mali slovenskí hokejisti do 18 rokov proti favorizovanej Kanade dvojnásobnú streleckú prevahu (8:4).

Kanada je extrémne efektívna a pre náš tím to musí byť nesmierne frustrujúce," hodnotil prvú tretinu tréner reprezentácie U17 Peter Kúdelka.

Napokon to bola práve disciplína, na čom Slováci pohoreli. Svrčeka vyhnal z trestnej lavice Cameron Schmidt a od času 16:15 min. pridali Kanaďania do konca prvej tretiny ešte štyri góly, z toho dva v presilovke.

"Všetci máme radi, keď sme na ľade. Na začiatku je to dobré, pretože sa rýchlo dostanete do tempa. Bol to celkom zábavný zápas.

Museli si robiť správne rozhodnutia, aj keď sme už boli unavení. Určite budeme radi, keď prídu ďalší chalani," povedal útočník Lev Katzin.

Autor druhého gólu Kanady priznal, že obhajcovia titulu zápas so Slovenskom ani trochu nepodcenili, ale v úvode mali s aktívnym súperom problémy.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS U18 2025