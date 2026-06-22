ONLINE: Slovensko - Kanada dnes, MS v hokejbale 2026 žien LIVE (základná skupina)

Slovenské hokejbalistky dnes hrajú proti Kanade svoj tretí zápas v základnej skupine na MS v hokejbale 2026.
Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Kanada dnes (hokejbal, MS žien, výsledky, pondelok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta žien 2025/2026
22.06.2026 o 10:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Kanada
Prenos
Prajem pekné dopoludnie pri sledovaní dnešného online prenosu z hokejbalových MS žien v Ostrave. Slovenské reprezentantky vyzvú v dnešnom zápase hráčky Kanady. Naše dievčatá majú za sebou dva odohrané zápasy. V prvom zápase podľahli českému výberu 1:5. Následne na to však dokázali rovnakým výsledkom zdolať Veľkú Britániu. Dnes sa očakáva mimoriadne vyrovnaný duel. Uvidíme ako sa bude naším hokejbalistkám dariť. Úvodné buly je naplánované na 10:45. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.