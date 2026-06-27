ONLINE: Slovensko - Kanada dnes, MS v hokejbale žien 2026 LIVE (zápas o bronz)

Slovenské reprezentantky dnes hrajú zápas o bronz proti Kanade na MS v hokejbale žien 2026.
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ONLINE PRENOS: Slovensko - Kanada dnes (MS v hokejbale žien 2026, MS, zápas o bronz, výsledok, sobota, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta žien O 3. miesto 2025/2026
27.06.2026 o 17:00
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Kanada si jednoznačně věřila na boj o zlaté medaile, nakonec ale na tento cíl nedosáhla. Už ve skupinové fázi přišel první výraznější varovný signál v podobě porážky 4:6 s Českem, později navíc podlehla po prodloužení i Spojeným státům americkým. Jinak ale skupinou procházela velmi dominantně, když si připsala vysoké výhry 9:1 se Slovenskem, 14:0 s Velkou Británií a 11:1 se Švýcarskem. Klíčový zlom však nastal v semifinále, kde Kanaďanky po vyrovnaném a kvalitním utkání nestačily na USA. Tak je čeká už jen boj o bronz proti Slovensku.
Přiveze si Kanada z Ostravy cenný kov?
Přiveze si Kanada z Ostravy cenný kov?
Slovensko nevstoupilo do základní skupiny ideálně, když v prvních dvou zápasech podlehlo favorizovaným soupeřkám, jako jsou Česko a Kanada, shodně výraznými výsledky 1:5 a 1:9. Mezitím si ale spravilo chuť vysokou výhrou nad Velkou Británií a důležitým vítězstvím nad Švýcarskem, které ho posunulo do semifinále. Před play-off ještě nestačilo na Spojené státy po porážce 0:4, takže do vyřazovacích bojů nevstupovalo v ideálním rozpoložení. V semifinále pak slovenské hráčky narazily na domácí Česko, se nimiž prohrály stejným výsledkem jako s USA, a poslední den šampionátu je tak čeká boj o bronz proti silné Kanadě.
Spraví si Slovenky chuť po prohraném semifinále?
Spraví si Slovenky chuť po prohraném semifinále?
Krásný sobotní podvečer z Ostravy, kde nás od 17:00 v Ostravar Aréně čeká předposlední utkání světového šampionátu v hokejbalu žen. V něm půjde o třetí místo, a tak střetnou se dva zklamané celky po semifinálových porážkách, Kanada a Slovensko. Ty budou usilovat o závěrečnou medaili jako alespoň částečnou náplast za neúspěch v boji o finále.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:00.