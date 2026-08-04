Mladých Slovákov čaká domáci favorit. Kde sledovať zápas Slovensko - Kanada? (TV program)

Hráči Slovenska počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov pred Hlinka Gretzky Cupom Slovensko - Kanada.
Hráči Slovenska počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov pred Hlinka Gretzky Cupom Slovensko - Kanada. (Autor: TASR)
Sportnet|4. aug 2026 o 10:00
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Pozrite si TV program turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026, Slovensko v druhom zápase vyzve Kanadu.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.

Slováci sa súčasťou skupiny A. Ich prvým súperom bola reprezentácia Švédska, s ktorou prehrali 3:4 po predĺžení.

Ich ďalší súper bude domáca Kanada, ktorá na úvod vysoko zdolala Švajčiarsko 7:3. Zápas sa začína o 1:00 h a bude ho vysielať JOJ Šport.

Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Program dňa ešte pred tým otvorí stretnutie o 21:00 h. Česko nastúpi v skupine B proti Nemecku, duel nájdete na ČT sport.

V "slovenskej" skupine A sa od 23:00 predstavia Švédi proti Švajčiarom.

Šlágrom bude konfrontácia v skupine B. Od 3:00 nastúpia obhajcovia zlata z USA proti Fínsku.

Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 6. miesto, keď v súboji o umiestnenie podľahli rovesníkom z Česka 2:5.

Z dvoch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále najlepšie dva tímy, mužstvá na treťom mieste sa stretnú v zápase o 5. miesto a posledné tímy sa pobijú o konečné 7. miesto.

Reprezentácie

    Hráči Slovenska počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov pred Hlinka Gretzky Cupom Slovensko - Kanada.
    Hráči Slovenska počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov pred Hlinka Gretzky Cupom Slovensko - Kanada.
    Mladých Slovákov čaká domáci favorit. Kde sledovať zápas Slovensko - Kanada? (TV program)
    dnes 10:00
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