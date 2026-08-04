Mladých Slovákov čaká domáci favorit. Kde sledovať zápas Slovensko - Kanada? (TV program)

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.
Slováci sa súčasťou skupiny A. Ich prvým súperom bola reprezentácia Švédska, s ktorou prehrali 3:4 po predĺžení.
Ich ďalší súper bude domáca Kanada, ktorá na úvod vysoko zdolala Švajčiarsko 7:3. Zápas sa začína o 1:00 h a bude ho vysielať JOJ Šport.
Program dňa ešte pred tým otvorí stretnutie o 21:00 h. Česko nastúpi v skupine B proti Nemecku, duel nájdete na ČT sport.
V "slovenskej" skupine A sa od 23:00 predstavia Švédi proti Švajčiarom.
Šlágrom bude konfrontácia v skupine B. Od 3:00 nastúpia obhajcovia zlata z USA proti Fínsku.
Slovenskí hokejisti vlani na turnaji obsadili konečné 6. miesto, keď v súboji o umiestnenie podľahli rovesníkom z Česka 2:5.
Z dvoch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále najlepšie dva tímy, mužstvá na treťom mieste sa stretnú v zápase o 5. miesto a posledné tímy sa pobijú o konečné 7. miesto.