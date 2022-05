Online prenos: Slovensko - Francúzsko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní prvého zápasu MS 2022 v Helsinkách medzi Francúzskom a Slovenskom.



Francúzsko bol slovenským súperom i v príprave. Bola to generálka na svetový šampionát v Žiline v rámci domáceho turnaja Kaufland Cup. Francúzi produkovali dobrý hokej a prehrali len 0:2, no mali fázy, kedy vedeli útočiť a robiť problémy. Hráči z krajiny galského kohúta sa dostali do elitnej kategórie turnaja vďaka vyradeniu Ruska a Bieloruska pre inváziu na Ukrajine. Mužstvo trénera Bozona odohralo osem prípravných zápasov a vyhralo len dvakrát. Národný tím sa vracia medzi elitu po troch rokoch. Opúšťal ju na slovenských MS 2019 v rozhodujúcom súboji s Veľkou Britániou, ktorý prehral 3:4 po predĺžení, hoci viedol 3:0.



Súpiska Francúzska na MS 2022 vo Fínsku:



Brankári: Corentin Buysse (Amiens), Qentin Papillon (Grüner), Sebastian Ylonen (Cergy).



Obrancovia: Yohan Auvitu (HIFK Helsinki/Fín.), Romain Bault (Amiens), Florian Chakiashvili (Rouen), Pierre Crinnon (Grenoble), Hugo Gallet (KalPa Kuopio/Fín.), Enzo Guebey (Zürich/Švaj.), Vincent (Llorca), Thomas Thiry (Bern/Švaj.).



Útočníci: Charles Bertrand (Tappara Tampere/Fín.), Louis Boudon (Lake Superior State/NCAA), Kevin Bozon (Winterthur/Švaj.), Tim Bozon (Lausanne/Švaj.), Valentin Claireaux (Kloten/Švaj.), Dylan Fabre, Damieny Fleury, Sacha Treille, Peter Valier (všetci Grenoble), Lois Farnier, Nicolas Ritz (obaja Angers), Guillaume Leclerc (Ľubľana/Slovin.), Jordann Perret (Hradec Králové/ČR), Anthony Rech (Wolfsburg/Nem.), Alexandre Texier (Columbus Blue Jackets/NHL), Gabin Ville (Roki/Fín.-II).



Výsledky Francúzska v príprave na MS 2022:



Francúzsko – Švajčiarsko 2:4

Švajčiarsko – Francúzsko 4:1

Francúzsko – Lotyšsko 2:1

Francúzsko – Lotyšsko 2:3

Taliansko – Francúzsko 1:0

Slovinsko – Francúzsko 2:0

Nórsko – Francúzsko 1:2pp

SVK – Francúzsko 2:0



Slovensko nastúpi na vrchol sezóny povzbudené februárovým bronzom z čínskeho Pekingu z olympiády. Tvorba zostavy bola skutočne náročná, pretože až osemnásť hokejistov odrieklo svoju účasť z rozličných príčin. Do popredia sa tak dostanú turnajoví nováčikovia ako napríklad Alex Tamáši, Andrej Kollár či Jakub Minárik. Slováci si pred šampionátom zmerali sily so šiestimi protivníkmi. Prehrali s Nórmi a raz s Čechmi. Vynikajúca vizitka. Naši hokejisti vlani v Rige po ôsmich rokoch postúpili do play-off, kde však hneď v prvom kole vypadli s USA. Tréner Ramsay sa bude zatiaľ spoliehať len na dvoch hráčov zo zámorskej NHL. Ďalší možno pribudnú počas podujatia.



Súpiska SVK na MS 2022 vo Fínsku:



Brankári: Adam Húska (Hartford Wolf Pack/AHL, NY Rangers/NHL), Patrik Rybár (Dinamo Minsk/KHL), Matej Tomek (Kometa Brno/ČR).



Obrancovia: Martin Bučko (HC Motor České Budějovice/ČR), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Mário Grman (HPK Hämeenlinna/Fín.), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Šimon Nemec (HK Nitra), Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec/ČR).



Útočníci: Andrej Kollár (HC Kometa Brno/ČR), Michal Krištof (HC Kometa Brno/ČR), Róbert Lantoši (Linköping HC/Švéd.), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec/KHL), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR), Jakub Minárik (HK Dukla Trenčín), Kristián Pospíšil (HC Davos/Švaj.), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR), Juraj Slafkovský (TPS Turku/Fín.), Adam Sýkora (HK Nitra), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Alex Tamáši (HC´05 Banská Bystrica), Tomáš Tatar (New Jersey Devils/NHL).



Výsledky SVK v príprave na MS 2022:



SVK – Česko 3:1

SVK – Česko 3:4sn

Nemecko – SVK 1:3

Nemecko – SVK 2:3

SVK – Nórsko 4:5sn

SVK – Francúzsko 2:0